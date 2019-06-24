岑麗香囝囝百日宴 變星二代派對

香香跟丈夫強強為兒子舉行百日宴，她還問大家覺得兒子像她還是強強？

【明報專訊】岑麗香（香香）的囝囝Jacob（吳主軒）今年3月出世，日前她跟老公強強為兒子舉行百日宴，廣邀陳煒、廖碧兒、TVB高層梅小青與劉家豪，以及前監製潘嘉德等圈中好友出席，還有一班新手爸媽帶同BB現身，王祖藍與李亞男帶囡囡Gabrielle，陳智燊與宋熙年和兒子Damon，李漫芬與女兒Alfa，陳敏之和囝囝雷子樂，現場成BB派對，十分熱鬧，這班星二代更成為現場嘉賓的集郵目標。

娛樂組

香香昨日分享百日宴的照片，主角Jacob穿著格仔衫，露出肉騰騰大髀，樣子跟爸爸強強似餅印。穿著吊帶裙的香香極速收身，手臂纖幼抱着肥嘟嘟的兒子她一臉滿足。她留言指囝囝愈來愈重，但她更鍾意；她又問大家覺得Jacob似「BB香」還是「BB強」？強強主力抱住Jacob，賓客拍照留念時Jacob表現淡定，見他眼仔睩睩沒有怯場。

當日參加BB派對的嘉賓還有餅印父女王祖藍與Gabrielle，囡囡去年12月出世才半歲大，但Gabrielle的手腳很長就似媽咪李亞男。至於陳智燊與宋熙年的囝囝Damon曝光率高，他倆不時在社交網分享兒子的照片。陳敏之囝囝雷子樂已兩歲多，成為全場BB中的大哥哥。潘嘉德忙於跟BB們集郵並分享照片，「香香強強的BB Jacob百日Party，年輕的爸媽們帶來他們的BB參加！好開心，好熱鬧！」 他並祝Jacob快高長大，香香一家三口幸福快樂。

前Cookies成員楊愛瑾（Miki）的細女Emma，今年3月出世，日前舉行百日宴，她跟丈夫郭永淳與兩歲大仔Luken 一起接待好友。Miki為女兒安排了立體彩虹蛋糕，Emma則穿粉紅色裙仔與同色頭帶。Miki在社交網分享百日宴照片，見Cookies好姊妹鄧麗欣（Stephy）與好友曾昭怡參與。

楊愛瑾Kary子女派對撞期 鄧麗欣趕兩場

同日Cookies的吳雨霏（Kary）也為1歲兒子Asher舉行派對，Stephy是Asher的契媽，至於曾昭怡則是Kary的幼稚園同學，兩人也有現身派對，見社交網照片，Stephy與曾昭怡穿著的服裝，跟她們現身Emma百日宴時的打扮一樣，估計她們連趕兩場。

Kary、Miki和Stephy過往同屬Cookies成員；2017年Kary和Miki傳不和，事件涉Kary被爆曾小產有關，自此兩人沒再同場現身。湊巧日前Kary與Miki分別為子女舉行派對，辛苦了她們的好姊妹Stephy頻撲趕場，以免得失任何一方。