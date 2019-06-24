《全民造星II》首輪比賽 林二汶接Ellen棒任評判提點新人

《全民造星II》首輪比賽昨日開始拍攝，96名參賽者正式見傳媒，其中票數最高的5名參賽者（圖）可直入60強，陳軍政（中）以8247票成為票王，他在YouTube的人氣很高，已經20多萬觀衆。（攝影：孫華中）

盧凱彤生前曾擔任《全民造星》的評判，如今來到第2季，由她的好友林二汶接棒。（攝影：孫華中）

【明報專訊】ViuTV節目《全民造星II》昨日拍攝首輪比賽，96名參賽者正式見傳媒，並宣布「Eye Catching Idol選舉」，票數最高的5名參賽者可直入60強，當中（86）陳軍政以8247票成為票王。同場3名星級導師劉美君、Eric Kwok和火火表示大家有默契，談到姜大衛兒子姜卓文有份參賽，三人說會公平對待，一樣照鬧，但可能會客氣一點。

導師對待姜大衛兒子會較客氣

林二汶是星級評判，談到已故盧凱彤（Ellen）曾為此節目擔任星級評判，問她是否接好友棒？二汶說她們向來對下一代都有寄望，她們以前也是由前輩帶出來，現在自己當了前輩，希望可將好的精神分享，「無論最後入圍與否，有人向自己講出真心話才是最重要，相信當時Ellen跟我也一樣，就是想充當這角色。（會否特別感觸？ ）感觸就日日都有，不會因在同一場合，因我們在一起太久了，就算現在也一樣，是不會分開的，她的力量永遠在，所以有感觸也有感動。就像日前才聽回我們的歌，雖然沒機會再一起唱，但希望這些音樂能繼續下去，把我們的經驗與更多人分享」。

身為師兄的MIRROR隊長Lokman忠告參賽者最緊要聽監製花姐的話，並全力以赴。姜濤提醒參賽者要多吃東西補充體力，「無論結果如何，都要開開心心來，開開心心行落去」。Edan叫參賽者不要亂喊和亂爆金句，要注意表情管理。

票王陳軍政粉絲多

票王陳軍政稱當了YouTuber三年，平時喜歡拍街頭挑戰，如放屁放出煙和整蠱片段，現在YouTube已有20多萬觀眾，Instagram也有10萬追隨者，很想多謝支持他的觀眾。（14）吳啟洋被傳搶走了Anson Lo不少粉絲？吳啟洋聞言一臉驚訝，表示全不知情。他說有幾名第一季粉絲的確對他很熱情，主動向他送水，他再三跟粉絲說送水便夠，不要再等他們練舞等到凌晨4時。

本身是ViuTV主持的（30）小占表示，為表公平，已跟公司停約停薪，但因要還騷，所以有些工作需要完成。（99）肥文承認，官方相片造型是參考姜濤，諗住變身「肥版姜濤」搞笑。

記者：陳釗

攝影：孫華中

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