《反斗奇兵4》開畫收3.6億 登美國票房冠軍

洛比桑執導的新片《Anna》其實很有他舊作《墮落花》的影子，不過未知是否受他性侵事件影響，該片在美國的開畫成績，於3齣新片中敬陪末席。

《反斗奇兵4》集合新舊角色，不過相信粉絲最關注的必定是胡迪（左）和巴斯光年（左二）的命運，該片美國本月21日上映，但香港觀衆要等到下月11日才有機會欣賞。

【明報專訊】彼思動畫向來是票房與質素保證，美國最賣座動畫冠亞軍的《超人特工隊2》及《海底奇兵2》都是彼思出品，至於闊別影迷9年的《反斗奇兵》系列，第4集終於本月21日在美國上映，雖然同日要迎戰兩齣新片，但《反斗奇兵4》（Toy Story 4）依舊大收4739萬美元（約3.6億港元），遙遙領先對手成為美國開畫日票房冠軍，更大有機會擊敗《海底奇兵2》，成為史上最高首周末動畫票房第2位。

《反斗奇兵》自1995年面世，24年來一直陪伴無數觀眾，不過對上一集已經要數到2010年上映的《反斗奇兵3》；來到第4集，故事講述寶妮帶一眾玩具穿州過省展開家庭旅行，格格不入的新玩具「小叉」乘機走佬，胡迪立即展開追蹤，巴斯光年亦率領一眾玩具出手相助，由此踏上全新歷險之旅。網上流傳第4集尾聲10分鐘相當催淚，未知是否跟胡迪和巴斯光年這兩名元老主角有關；另外，據悉今次片尾的彩蛋多達5條，估計亦是吸引觀衆入場的原因之一。

洛比桑新片慘敗

事實上，《反斗奇兵4》口碑不俗，在爛番茄影評網站，獲得98%好評，難怪周四午夜場已收1200萬美元，計埋周五（21日）開畫日合共受收4739萬美元，成為票房冠軍；不少業內人士按走勢評估《反斗奇兵4》首周末大約收1.25億美元或以上，有機會打破史上最高首周末票房動畫第2位的《海底奇兵2》（1.35億美元），但要擊敗冠軍的《超人特工隊2》（1.82億美元），機會相對較低。

其實本周還有兩齣新戲上映，包括重拍1988年同名電影的恐怖片《娃鬼回魂》（Child's Play），單日收610萬美元排第2位。

另一新片是《墮落花》法國導演洛比桑（Luc Besson）的新作《Anna》，雖然女主角莎莎路斯（Sasha Luss）是模特兒出身的影壇新人，但該片還有金像影后海倫美蘭（Helen Mirren）、《哈比人》陸克伊雲斯（Luke Evans）、《鄧寇克大行動》施利安梅菲（Cillian Murphy）等撐場；故事講述一名受家暴的女子，加入KGB被訓練成殺手，因而成為她人生的轉捩點。雖然是洛比桑擅長的動作片類型，但在美國上映首天只收135萬美元，排第7位，成為他歷來在美國的最差開畫成績。據報《Anna》本安排在去年上映，但洛比桑捲入性侵醜聞，因而把映期延遲。