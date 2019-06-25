港姐首輪面試質素參差 黃嘉雯選過國際小姐 蔡嘉欣網曬性感照

蔡嘉欣的社交網有她與男友的甜蜜咀嘴相。（網上圖片）

有選美經驗的黃嘉雯IG貼出比堅尼照，騷可愛的一面。（網上圖片）

【明報專訊】《2019香港小姐競選》昨日在將軍澳電視城進行首輪面試，有139名女生參加。大會今屆口號為「美麗傳承」，但一眾佳麗質素參差，當中以曾參選「2018國際小姐」的黃嘉雯（Carmaney）、「翻版朱智賢」蔡嘉欣（Kayan）、貌似去年冠軍陳曉華的Katy Yeung，以及19歲由洛杉磯返港參選的Brittany被看高一線，晉級應該無問題。

記者：陳釗、鍾一虹

攝影：孫華中、黃梓烜

今屆港姐昨日開始首輪面試，佳麗年齡介乎18歲至27歲，上午10時半起分批在康城港鐵站集合，乘車入電視城進行面試，以及以泳裝見評判。佳麗們均有備而來，有些穿連身裙走斯文路線，有些低胸騷腿、一身戰鬥格上陣，不過也有打扮一般，鄉土味濃。

首輪面試佳麗中，較省鏡有25歲的黃嘉雯（Carmaney），樣靚兼身材均勻，畢業於香港浸會大學人文學系，有選美經驗，是「2018國際小姐」香港代表，也拍過不少廣告，包括曾與古天樂合作，她在社交平台亦上載不少騷身材的靚相，連2016年港姐冠軍馮盈盈和2015年港姐季軍郭嘉文等藝人也有follow。不過問為何要參選港姐時，她故作神秘說：「下次你咪知。」

彭美詩「貴族美后」奪冠

25歲蔡嘉欣（Kayan）和26歲彭美詩（Mercedes）分別參與過ViuTV節目；Kayan曾參加過校花選舉，外貌十分似無綫藝員朱智賢，現職模特兒的她在社交網中有大量性感水著相，大曬身材，但她已名花有主，她常與男友旅行並不時在社交網放閃；至於Mercedes則曾於「全球貴族美后」賽事中勇奪冠軍。

Katy貌似陳曉華

23歲的高妹Katy Yeung擁有178cm身高，貌似去年冠軍陳曉華，她透露平時有做模特兒工作，其社交網也不乏泳裝照。

Brittany露紋身

還有19歲從洛杉磯返港的Brittany，於南加州大學讀商科，擁有健康古銅色膚色，她的黑色連身裙前面斯文、後面open，胸側和手臂露出紋身，她透露身上的紋身分別代表父母及門牌號碼。

馮盈盈同學擺可愛甫士

其餘靚女一族的佳麗還有25歲Mina Yeung，大擺單眼、V面和心心連串可愛甫士，原來她是馮盈盈同學，還自爆曾與對方一起參加模特兒比賽，「她有叫我平常心參賽，have fun」。以斯文裝束示人的23歲Vivian Yuen，原來禾稈冚珍珠，她在社交網貼出的比堅尼照，盡展其豐滿身材。

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