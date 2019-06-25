首拍華語電影《素人特工》 美娜祖華維茲 挑戰動作喜劇

【明報專訊】《生化危機》系列女主角美娜祖華維茲的首部華語電影《素人特工》將於7月12日在內地上映。前日美娜聯同導演袁錦麟、演員王大陸、張榕容、許魏洲及劉美彤在上海出席發布會。戲中美娜為國際化特工的導師，她跟「特工小隊」甫見面就互開玩笑。被問及為何接拍這部電影？她稱看過袁導演之前編劇作品《捉妖記》，成為他的粉絲，她也是中國文化的粉絲，今次合作非常激動。

娛樂組

《素人特工》是動作喜劇，美娜祖華維茲在電影中奉獻了自己很少嘗試的喜劇表演。

發布會上，美娜頭上紮滿針灸的劇照，一改以往酷爆的銀幕形象，喜感十足，美娜說：「我在看劇本時就被這場戲吸引了，當我頭上紮滿針灸在布達佩斯街頭拍戲時，吸引了很多路人的目光。之前很少拍攝這樣的喜劇，是一次很新鮮的挑戰。」對於自己拍攝的首部華語電影，美娜還表示：「戲中我們是一個團隊，戲外我們也像是一個家庭，大家都是很好的朋友，很溫暖。」

王大陸不帥是優點

導演解釋選王大陸為男主角的原因是需要一個長得不帥、智商也不高的普通人，王大陸是最適合的一個演員。王大陸對導演給他的「肯定」，搞笑回應說：「請大家記住我的這些『優點』。」

他又爆拍《素人特工》時，導演要他在8層樓高拍攝的跑酷戲，他做了「跳樓」的準備，讓他印象深刻。

張榕容半天學識飄移

張榕容難忘拍賽車戲，她說：「第一次在布達佩斯街頭拍賽車追逐戲，我負責開車，王大陸負責平衡，很危險，但也會很好看。」她沒用半天就學會飄移，獲導演讚非常勇猛。袁錦麟又稱在布達佩斯拍時，美娜在古建築物的實景拍撞車戲，她也覺得新鮮刺激，他們在布達佩斯的拍攝是為所欲為。