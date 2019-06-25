深田恭子石原里美爭婚期 新劇收視決定誰先嫁

【明報專訊】日劇《初戀那一天所讀的故事》36歲女星深田恭子，與同門師妹兼《不自然死因研究所》32歲石原里美同屬「一姐」，備受事務所力捧。近年兩人分別搭上富豪男友，更屢傳婚期。據日本傳媒報道，二人為了讓事務所「開綠燈」，希望借今季新劇收視，決定誰可先嫁。

文：蘇珮欣

今年初，深田恭子被指搭上經營7間地產公司、營業額高達200億日圓（約14.6億港元）的41歲富商杉本宏之。早前恭子更被目擊偕男友到金澤旅行兼做身體檢查，不時炫耀無名指上的巨型鑽戒，似乎好事近。

至於石原里美與IT企業社長前田裕二，前年被爆出國旅行後，雖然一度傳出分手，近日卻傳石原里美考慮在12月24日生辰之前，與男友拉埋天窗。

同門師姐妹恨嫁

據日本雜誌《週刊實話》最新一期報道，深田恭子與石原里美同屬HoriPro事務所旗下藝人，兩位日劇界一姐都是公司王牌，對於她們的婚事，當然希望愈遲愈好，更要避免在短期內一起發生，減低對公司收入的影響。

據消息人士透露，深田恭子與石原里美都希望在今年內出嫁，適逢二人主演新劇《雷朋的女兒》及《天國餐館》，巧合地都安排在7月首播，因此與事務所協商，新劇收視勝出一方，可以先結婚作為獎勵。

新劇出招谷收視

報道又指，深田恭子與石原里美為了催谷新劇收視，均在劇中有突破性演出。恭子伙拍《阿淺人生》男星瀨戶康史，合演富士電視台新劇《雷朋的女兒》，定於7月11日首播。恭子扮演小偷家族的女兒，劇中不乏出浴鏡頭，大曬豐滿身材，從昨日發放的最新造型照已可見一斑。

至於石原里美伙拍《戀仲》福士蒼汰及《帝一之國》志尊淳，合演TBS電視劇《天國餐館》，將於7月9日首播。石原里美扮演一名愛飲紅酒的餐廳老闆娘，她在劇中會與兩名「小鮮肉」有激烈的咀嘴戲甚至牀戲。兩位「女神」齊齊出招刺激收視，屆時戰况肯定激烈。