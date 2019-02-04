黎諾懿否認惡搞陳偉霆 自嘲「港普」TVB排第一

【明報專訊】黎諾懿首個主持的TVB節目《懿想得到》昨日舉行記者會，嘉賓楊明、李家鼎（鼎爺）及麥美恩出席支持。黎諾懿坦言有少少緊張，始終用自己的名，希望有好成績，透露節目賣點是有很多嘉賓為他獻出第一次，如薛家燕和鼎爺分別在節目中首次拍出浴鏡頭。

黎諾懿有「港普教父」之稱，近日他以陳偉霆早前惹來網民熱話的廣告做藍本，用普通話為《懿想得到》拍宣傳短片，令人覺得有抽水之嫌。他解釋非惡搞對方，拍這條片因之前有網民說他的普通話那麼「犀利」，不如拍條宣傳片，他口快快答應，只是用了陳偉霆做藍本，如令對方的粉絲不開心，說聲不好意思，只是玩玩。他重申自己的普通話不值得光榮，偶然娛樂大家沒問題，太多就不好。談到港式普通話，他自嘲現時與古天樂、張家輝並列三甲，但在TVB就排第一，已超越了陳豪。

楊明稱不是頂替黃心穎，節目開拍前，監製已為他度期去馬來西亞和日本拍攝，但當時有工作未能成事。即是黃心穎執二攤？他笑稱不要這樣說，所有人都有份。

楊明斥梁裕恆斷章取義

談到落選港男梁裕恆（Flow）在社交平台爆料，揭楊明在群組看完反修例示威者片段後爆粗？楊明承認該留言是他的，本不打算澄清，但見有網民被對方斷章取義誤會，覺得要澄清，「我從來無抨擊過和平示威者，我是鬧群組上一條片，罵片中挖磚及圍記者、鬧記者的人，但他只抽群組內一些啱用的字眼出來，很多人就被他誤導，以為我那句說話是鬧和平示威者。總之我的立場很清晰，就是和平、反暴力」。他事後無聯絡Flow，「很多同事都覺得不舒服，因在該群組中發生這樣的事。（以後面對他會否小心？）世界上有很多不同的人種，每人都有不同目的，我不能管理晒所有人，他喜歡這樣做都無辦法，唯有靠讀者雪亮的眼睛，清楚標題和內容的關係性」。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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