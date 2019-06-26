角色蝕底給張達倫 陳煒狂打黃智賢

【明報專訊】陳煒（煒哥）、黃智賢（Ben）及翟威廉前晚出席無綫新劇《好日子》首播飯局。Ben劇透說煒哥會蝕底給張達倫。煒哥表示蝕底的不是她，是飾演其後生版的吳嘉儀，她說：「我是負責武打方面，因為怨恨Ben，對他又打又鬧，用手機扑到他爆缸。角色跟我的性格完全相反，我無隔夜仇，怨恨人好辛苦，放過人等於放過自己！」

感情空白的煒哥一直渴望拍拖，她指有數名追求者，待放假數月，看有否機會發展。會否再接受異地戀？煒哥認為很難說，要看緣分，「以前試過在飛機上被人搭訕，對方很健談，亦給我電話號碼，始終不知他的底細，所以沒主動出擊」。

Ben在劇中被煒哥誤會達30多年，現實生活中，他都試過被誤會，「時間可以證明一切，最委屈一次是求學時期，老師以為我練精學懶，直至畢業寫紀念冊，同學都稱讚我，老師才知道怪錯我，終於得到平反，好感動」。

Ben續稱劇中飾演收買佬，「別人眼中的垃圾，我覺得是寶。現實生活中，我不多雜物，因為地方淺窄，一多雜物就會清理，空間矜貴過物件」。

翟威廉呻無得飲「茶」

翟威廉今次終於不用做兵，同獲余思霆和簡淑兒喜愛，「劇中我很受歡迎，但劇外全部視我為朋友。（現實生活中余思霆和簡淑兒，誰是你杯茶？）很難說，兩杯茶都要相處過才知。我都想拍拖，但近期忙於搞網上直播，要招呼不同歌手，有很多茶杯招呼她們，但就有得睇無得飲！」

記者：柯美