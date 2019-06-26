怕女兒面對挫敗鑽牛角尖 梁詠琪嚴選歌曲：要意識正確

【明報專訊】梁詠琪已10年無簽唱片公司，早前決定加盟環球唱片推出新碟，已為人母的她自覺唱情歌已不適合，唱兒歌又好像未到時候，故今次專輯會以一曲《再見灰姑娘》作起點，告別催淚慘情歌，用童話故事作藍本，以成人角度化身說書人講故事，題材包括面對失戀及工作失意等問題，憑新歌帶給年屆30歲、一直支持自己的歌迷希望，還會考慮於新專輯中和女兒Sofia合唱一曲。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

梁詠琪（Gigi）今次與環球合作推出一張10首歌的專輯，唱片公司給予她3年時間完成，因其間還有電影工作兼顧，加上要照顧屋企，故時間會拖得較長。她表示過去10年要自己一腳踢做製作及幕後工作，確實很累，還要照顧家庭實在分身不暇，「現階段時間不夠用，真正可工作的時間是晚上10時後，有時要做些很煩的工作，覺得還是不如交給別人做吧！自己就可以專心做幕前工作，亦多了時間放在家庭，始終有專業團隊幫手是不同的。其實當媽媽後，最忙是接送女兒返學放學、帶女兒返興趣班、幫她冲涼、晚上講故事等，很花費時間，所以希望工作上有人幫我打點一切」。

接戲題材不能太黑暗

Gigi稱女兒Sofia常說想和媽媽合唱，很喜歡唱歌和學跳舞，十分有表演慾，所以也和環球表明，最緊要歌曲意識正確。是否不再唱失戀歌？她說：「就算唱都是帶給大家希望的失戀歌，會想到將來個女失戀，都不想唱首歌會令女兒鑽牛角尖，更加跌落去，要叫她振作、有希望、不要放棄自己，會用這個角度去想。作品出了就一世，以前不懂事、未有家庭時的不算，現在真的要考慮長遠一點。」即使挑選電影角色，她亦會以女兒作優先考慮，接戲題材不能太黑暗，演壞人或奸角也不要緊，角色最後一定要接受懲罰，故事一定要意識正確，接吻戲就盡量不拍，「如果導演堅持要拍接吻戲，就一定會先問老公，不過通常他都OK，因知我的門檻好高有分寸。其實老公從沒看過我以往拍的親熱戲。女兒也愈來愈大，對好多事都很好奇，所以一定要篩選，以前拍落的暫時不會讓她看，免得她搞不清楚發生什麼事」。

不會暫停造人

Gigi為了照顧女兒，現階段很多工作都有所取捨，即使以往很喜歡拍的旅遊節目也得要放棄，「其實沒後悔，反而試過因拍電影《女兒國》要留在內地3星期，女兒學校的事都要由老公告知，自己不在女兒身邊確有種遺憾，就連女兒的中文功課也要託婆婆幫手，心中也有點內疚，自己實在兼顧不了，所以有些出埠時間太久的工作真的要取捨、犧牲或放棄」。是否希望有多些時間留港造人？她說：「都是湊女先啦！女兒明年開始要為入讀小學面試，都好煩！但又不會暫停造人，有些事可以夜晚做，無特別計劃，都是順其自然，女兒也講過想要弟弟妹妹。」

女兒懂思考人生

雖然照顧女兒辛苦，不過當中樂趣無窮，她也分享女兒趣事道：「她好搞笑！有次去旅行，她突然在牀上飲泣，多愁善感地問是否將來長大了就見不到爸爸媽媽？可能她知道我們都會死，因為有意識婆婆和太婆都好老，可能就會走；到我安慰完她，她突然180度轉變，說知道自己將來會有個husband，不會lonely，我和老公即時爆笑，她便大覺瞓，之後便輪到我和老公睡不着，一來覺得女兒思想成熟，二來都覺安慰，女兒已這麼成熟懂得思考人生。」

場地：House 1881

服裝：3.1 Phillip Lim@Gateway Arcade L2

鞋：Giuseppe Zanotti

飾物：CZ by Kenneth Jay Lane（On Pedder）

化妝：Dephine Chan

髮型：Pius@Orient 4 & Lupus@Orient 4

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