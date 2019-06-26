停申延期當兵 隨時入伍 勝利涉7宗罪送檢

【明報專訊】韓國男團BigBang前成員勝利涉嫌召妓、挪用公款並為投資者提供性招待等案件，爆出至今近5個月，而且調查多時，早前韓國警方申請拘留勝利，遭法院駁回。勝利涉及7項罪名的案件，昨日警方終於移交檢方，並建議檢方對他提出不拘留起訴。

文：蘇珮欣

韓國警方昨日表示，勝利涉嫌觸犯的7項罪名包括召妓、性招待、挪用Burning Sun夜店律師費、挪用公款、教唆毁滅證據、非法散播性愛視頻、違反食品衛生法。韓國警方昨日已將案件移交檢方，並建議檢方對勝利作出不拘留起訴。據悉勝利除了承認召妓外，其他均予以否認。

勝利原定3月25日入伍當兵，不過為協助警方調查，獲批准延遲入伍3個月。延遲入伍限期於前日屆滿，勝利未有再次申請延期。軍方昨日表示，會於短期內重新安排他入伍的日子。據悉由於勝利的案件現時已移交予檢方，加上他即將入伍，故軍方法庭會與檢方一同處理勝利案件，韓媒預料調查情况或會變得更加複雜。

楊賢碩涉向大馬富商提供性招待

另一邊廂，BigBang所屬YG娛樂公司的前社長楊賢碩，捲入向馬來西亞富商提供性招待風波。MBC電視台節目前晚爆料，楊賢碩提供性招待的對象正是涉及一馬公司貪污和洗黑錢案件的馬來西亞富商劉特佐。報道指劉特佐一行7人於2014年9月飛抵韓國後，楊賢碩安排了25名女性於夜店招待劉特佐等人，同場還有「江南太叔」Psy、朴有天舊愛黃荷娜等。節目引述目擊者稱，劉特佐當時向在場10多名女性，每人送上價值500萬韓圜（約3.4萬港元）的名牌手袋，之後劉特佐等人與眾女轉場到酒店，暗示當中有人進行性交易。

另有報道指由於楊賢碩涉性招待的事件發生於2014年，案件追溯期僅剩個多月，韓國警方昨日表示，正考慮日內傳召楊賢碩，並透露目前相關的證據不足。