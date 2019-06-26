米高積遜逝世10年 三子女長大成人

米高積遜的女兒帕里斯曾經表示，受到喪父的打擊，令她患上抑鬱及焦慮症。

【明報專訊】2009年6月25日，流行曲天王米高積遜（Michael Jackson，簡稱MJ）舉行This Is It世界巡迴演唱會前夕，在家中注射強力麻醉劑致死，終年50歲。巨星殞落10年後，他的遺產託管人轉售其音樂版權，加上龐大版稅收入，令到MJ連續6年登上《福布斯》最掙錢已故名人榜首。另一方面，今年初HBO播出紀錄片《Leaving Neverland》，令到他的戀童醜聞再度惹起國際關注。到底MJ三名子女：王子米高（Prince Michael）、帕里斯（Paris Jackson）及王子米高二世（Prince Michael II），如今變成何等模樣？

當MJ猝逝的時候，他跟前妻黛比羅（Debbie Rowe）育有的長子王子米高只有12歲，如今剛從Loyola Marymount大學畢業，有粉絲偷拍他本月出席畢業典禮的片段，驚覺22歲的他，擁有一把跟亡父異常相似的聲線。不過，據報王子米高從沒打算繼承父業，他的最大興趣是駕駛Harley-Davidson電單車，跟一大班好友遊車河。

王子米高大學畢業 帕里斯加入演藝界

跟王子米高剛好相反，MJ女兒帕里斯一向熱中演藝事業，拍過電視劇做過模特兒，更與男友組成樂隊The Soundflowers，表面上生活多采多姿，事實卻是她兩年前接受《滾石》雜誌訪問，自爆喪父後一直受到情緒問題困擾，曾企圖自殺的她多年來跟抑鬱及焦慮症搏鬥，又離家出走，宗教便成了她的精神寄託。

么子17歲改名Bigi愛打機習武

現年17歲的王子米高二世則很低調。MJ生前從未披露么子的生母是誰，所以當他死後，王子米高二世一直跟祖母凱瑟琳同住，而且甚少公開露面；可惜他仍受亡父盛名所累，讀書時期經常受到同學欺凌，2015年索性改名Bigi，據熟悉他的友人透露，他的最大興趣是打機和習武，相信跟不愉快的童年生活不無關係。