趁兒子生日放閃 周杰倫遭網民取笑

【明報專訊】周杰倫與昆凌結婚4年多，育有3歲女兒Hathaway及2歲兒子Jaylen Romeo，他們日前為兒子舉行2歲生日會，周杰倫罕有在社交網曬出一家四口的溫馨合照，令粉絲感到驚喜。照片中見到生日會佈置以橙色為主，枱下有大大個「TWO」字，其中「O」中間是一個足球，立體蛋糕亦是足球造型。雖然一對子女都戴上太陽眼鏡，不少網民說兒子像媽媽昆凌，女兒像爸爸周杰倫。

罕有曬一家四口合照

周杰倫留言祝兒子生日快樂，內容卻被網民取笑趁機讚自己又讚靚老婆昆凌放閃，他寫道：「祝我的好兒子Jaylen Romeo生日快樂，我希望你能長大並學好彈琴。這樣，你就像爸爸一樣，你也可以娶一個漂亮的妻子，哈哈！」周杰倫還上載與兒子在草地玩太空球的影片。

昆凌感嘆兒子轉眼已2歲，是可以跟爸爸比賽的小超人，希望兒子一直幸福，成為善良勇敢的男子漢。她又聽聞男孩長大會離媽媽愈來愈遠，變害羞，也會和別人戀愛。所以她趁兒子未長大，願意黐着媽媽，要好好陪他一起成長。她說：「我最愛的小超人，媽咪永遠愛你喔。」

娛樂組

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