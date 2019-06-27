龐景峰無牌駕駛 判社會服務令60小時停牌1年

【明報專訊】錢小豪和郭秀雲的兒子龐景峰今年4月5日凌晨，在交通警一次酒精測試中被揭「揸大膽車」。龐景峰本月初上庭承認一項無牌駕駛罪，以及駕駛時沒有第三者保險，昨日在東區裁判法院判刑。龐景峰在庭上以廣東話自辯求情，他表示從小生活在公眾眼中，做任何事情都要做得正、企得正，盡量不犯錯，正規生活。他承認今次使用美國護照及駕駛執照在港駕駛應該受罰，作為公眾人物，願意接受社會服務令，為社會作榜樣。裁判官最終兩項控罪各判60小時社會服務令，同期執行。第二項控罪罰停牌12個月，其間不得駕駛和申請駕駛執照，並需交出所有駕駛執照。但龐景峰表示無帶在身，裁判官限他5日內交回法庭，如有需要在外地駕駛，需向法庭申請。

很少跟爸爸傾偈

龐景峰離開法院時受訪，問他是否終於鬆一口氣？他表示已有心理準備，知道有何形式懲罰，社會服務令和罰款之間，他選擇前者，作為公眾人物，最好能幫香港社會。他承認自己疏忽，但並不是藉口，知道要考香港執照，已通過筆試及路試，正等候發牌。面對「停牌令」，龐景峰說無所謂，通常拍戲才揸車，父母都知道和贊成判決。爸爸可有向他訓話？他說很少跟爸爸傾偈。至於媽媽也覺得不要用錢解決，服務一下香港是好事。是否一次深刻教訓？他表示過程深刻，不過做錯事就應該受罰。

案件編號（ESCC1421/2019）

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com