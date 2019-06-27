大學師姐面試港姐 馮盈盈睇好 麥明詩讚「大媽學霸」有潛質

【明報專訊】麥明詩與馮盈盈前晚錄影無綫節目《娛樂大家》。麥明詩不慎在化妝間拗柴弄傷右腳，經包紮後應無大礙。新一屆港姐日前進行首輪面試，曾奪港姐冠軍的麥明詩與馮盈盈都有留意，二人都很識做，大讚佳麗有潛質。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

這晚穿高跟鞋的麥明詩不小心拗柴，她說：「日前去滑浪隻腳已有點傷，回家給阿哥看看便可，他通常會說沒事，過一、兩個星期就會好。」麥明詩自嘲十分論盡，經常受傷，雙腳已傷痕纍纍，笑言需要人保護。

麥明詩指讀書叻唔識打扮

新一屆港姐日前進行首輪面試，身為師姐的麥明詩亦有留意，其中一名佳麗曾樂怡是DSE拔尖，入讀武漢大學新聞與傳播學系，以一級榮譽生兼Dean's list資格畢業，但對方卻被網民取笑外貌似大媽，曾是十優生的麥明詩以過來人身分說：「明白的，我以前都是專注讀書，不懂打扮。不過這樣才有潛質去改善，我都覺得自己幾年前同現在分別很大，最重要有潛質。」

盈盈澄清Mina才是校花

另一名師姐馮盈盈則說，印象中有很高質素的參賽者面試。

談到一名佳麗Mina自稱是她在港大同學系同學，盈盈表示對方是比她早一年畢業的師姐，二人曾一齊參加攝影學會的模特兒活動，她說在大學時自己仍是寂寂無名，對方已經是風頭躉：「當初大家誤會我是『港大校花』，其實她才是，因她當時贏得大專學界的校花美譽，我只是『食營校花』，她還是我偶像，覺得她很有潛質。」

Mina面試前可有請教她？馮盈盈表示有很多朋友向她請教，曾參選國際小姐的湯洛晴（現名：黃嘉雯）也是她朋友。記者指對方已改名黃嘉雯，她一臉愕然：「吓？因我們很早已認識，當時我還未選港姐。她面試前有問我意見，我覺得她很有潛質，有做開模特兒工作，又有選美經驗。之前在活動上碰見她，我有向經理人引薦她參選，沒想到一年後她真的參選。」

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