穿性感內衣出活動 沈卓盈：老公不干涉

【明報專訊】沈卓盈、林芊妤與王麗嘉昨日出席內衣品牌活動。沈卓盈化身火辣人妻，穿黑色內衣襯外套性感現身。她笑指老公還沒看到，但對方很支持她工作，不會干涉：「他都是做內衣生意，我每次買新內衣，他會專家上身，研究設計和質地。」沈卓盈喜歡蕾絲款式，性感中帶神秘，認為現在內衣是時裝一部分，可以襯衫，亦喜歡儲內衣和睡衣，「見到靚就會買，穿給自己看都開心」。至於是否接受內衣騷？她說：「穿T-Back行騷不行，襯衫就可以，我比較保守，最緊要是靚、型、健康和有美感。」

林芊妤顧住湊仔減少夫妻情趣

另外，林芊妤表示自從做媽媽後，穿得太性感感覺有點奇怪，亦擔心被老公責怪，不過老公向來不太管她的工作，不用特別交代。芊妤說：「我在家中會穿得很師奶，可能結婚生仔後減少了情趣。」老公會否嫌悶？她一想：「會不會呢？很驚呀！不過我想暫時不用激情，因湊仔真的很攰，這半年都是繼續湊仔做師奶。」她笑言擔心穿得太性感，很快又生多個，會更攰：「其實我有計劃生第2個，我們都喜歡小朋友，但順其自然，急不來。」受訪後她感到熱除下外套，以吊帶睡衣示人騷身材。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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