疑拒為粉絲簽名合照惹禍 羅拔唐尼「女兒」遭欺凌

年僅7歲的《復仇者聯盟4》童星莉絲拉比，疑因未能滿足所有粉絲的要求，讓她受到千夫所指，她拍片申訴，臨尾送上飛吻。

【明報專訊】Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》金句之一「我愛你3000」，是由戲中飾演「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）女兒的童星莉絲拉比（Lexi Rabe）所說，她日前透過社交媒體拍片，自爆遭受欺凌，並懇求大家放過她及家人：「我只是一個7歲的女孩而已。」

截至前日為止，《復仇者聯盟4》全球累積票房已升至27.51億美元（約214.5億港元），距離打破《阿凡達》史上最高紀錄，僅餘3700萬美元（約2.88億港元）左右，隨着本周末在美國及台灣等多個國家和地區上映特別版本，於片尾加插從未曝光的刪剪及致敬片段，相信可以刺激票房，成功取代《阿凡達》不敗地位。

戲中爆金句「我愛你3000」

首次拍戲即扮演羅拔唐尼女兒Morgan Stark的童星莉絲拉比，雖然戲分不多，但憑她在牀前向父親說句「我愛你3000」，人氣頓時急升；加上她亦客串演出《哥斯拉II：王者巨獸》，從她的社交媒體Instagram（IG）擁有超過27萬名粉絲，足以反映她的受歡迎程度。

成名卻總要付上代價，尤其是對一個只有7歲的女孩來說，從四方八面湧至的批評與欺凌，隨時把莉絲拉比壓垮。她日前她透過IG上載短片，自稱「有時我做錯事，爸爸媽媽便會懲罰我；如果我在其他地方犯錯，只因我是一個7歲的女孩，請不要再欺凌我或者家人」，最後送上飛吻及金句「我愛你3000」作結，希望以愛化解衝突。

據莉絲拉比的母親謝茜嘉（Jessica）解釋，有時候他們為趕赴不同地方工作，感到很大壓力，情緒難免失控，「這就是人生」。如果莉絲拉比為此而未能跟所有粉絲簽名或者合照，祈求大家體諒，「因為我們都不是完美」。

將受訪重提被欺凌經過

莉絲拉比母女的言論，贏得大批粉絲支持，她亦轉載了網民利用羅拔唐尼舊照進行二次創作的「反欺凌」海報，同樣獲得粉絲讚好。另一方面，昨日莉絲拉比接受美國早晨節目《Good Morning America》訪問，重提成名以及遭受欺凌的經過，藉此呼籲民眾不要再重蹈覆轍。