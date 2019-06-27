《勁揪俠》嘉兒《嗜血嬌娃》祖迪 爭演《蝙蝠俠》貓女

【明報專訊】《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck）宣布不再扮演蝙蝠俠，電影公司卻決定把這經典角色重新拍成電影，並集中描述蝙蝠俠的年輕階段，落實由《猿人爭霸戰》系列麥維斯（Matt Reeves）執導，《吸血新世紀》型男羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）擊敗《熱血喪男》尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）等對手，將披上蝙蝠俠戰衣。片中另一矚目角色貓女，一眾年輕女星亦展開爭奪戰。

繼之前傳出過《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）、《歌舞青春》 雲妮莎侯堅絲（Vanessa Hudgens）和《娃鬼回魂：魅來世界》柯布莉柏沙（Aubrey Plaza）有意演出外，最新加盟 「貓女」爭奪戰的，還有《勁揪俠》嘉兒莫蕊兹（Chloe Moretz），以及早前憑《嗜血嬌娃》（Killing Eve）殺手角色成為BAFTA視后的祖迪高瑪（Jodie Comer）。

過往扮演過貓女都是外形優秀的女演員，包括米雪菲花（Michelle Pfeiffer）、荷爾芭莉（Halle Berry）及安妮夏菲維（Anne Hathaway）等，相信爭取演貓女之激烈，絕不下於蝙蝠俠。