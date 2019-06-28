歐陽震華拍警匪劇 想預埋群姐

【明報專訊】歐陽震華（Bobby）昨晚到中環出席健康飲品發布會，他透露10月將拍無綫重頭劇，是部時裝警匪題材，自己很久沒演過警察，故很期待。早前有報道他跟太太去海味店買補品，過頂級養生生活？他說：「一個月幾十萬冬蟲草當飯食？不是啦！我只是去買材料煲湯，話我買冬蟲草、血燕，我連血燕都未見過，其實養生靠生活正常、飲食定時、睡眠充足就得，我都有食健康產品。」

讚群姐著古裝靚

提到他最近客串無綫《愛‧回家之開心速遞》，與「群姐」許思敏大搞三世情緣，觀眾反應熱烈，他說：「可能少食多滋味，我當還群姐心願，她對演戲有熱誠、不辭勞苦，反而我自覺無演技，拍攝時要忍笑，跟群姐情深對望，好多工作人員都笑，其實我覺得群姐古裝幾靚，以前楊貴妃都肥。」他又大讚編劇落力，讓劇情不刻意、不猥瑣，大家合作好開心。會否添食？他表示要睇反應，但怕夏天開工會中暑，「都好辛苦，我未適應時間、節奏，由天黑拍到天光」。他預告10月拍警匪劇，會提議邀群姐參與，「搵群姐來跟萬綺雯爭我都好喎，我什麼都知，只是不知醜，但不知《愛回家》肯不肯放群姐過來」。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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