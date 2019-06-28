阿姐不介意被羅家英叫阿婆

【明報專訊】羅家英與太太汪明荃（阿姐）為慶祝「福陞粵劇團」成立31周年，將於9月25日至10月3日假西九文化區戲曲中心大劇院演出10場，昨日阿姐和羅家英等出席記者會。阿姐與林家聲徒孫梁兆明合演《天仙配》，被家英哥取笑是「婆孫合作」，不過家英哥表示粵劇人較着數，70歲上妝後都可以變成20多歲。71歲阿姐被老公家英哥揶揄是阿婆，一點不介意，她的確較梁兆明年長30年，只是為了傳承。今年是著名粵劇劇作家唐滌生逝世50周年，阿姐和家英哥特別選了唐滌生兩齣戲寶《帝女花》和《紫釵記》演出，阿姐很開心獲前輩白雪仙指點，跟她上了4堂，分析和教她如何設計《帝女花》長平公主一角。

阿姐很重視今次西九演出，「我擔任西九表演藝術委員，為業界爭取演出場地，過程漫長又艱辛，所以西九開幕當天我也有點激動，自己爭取回來的場地，怎樣都要使用一次，我的年紀愈來愈大，趁還有力氣做好這次演出」。演足10場需很大體力？阿姐也擔心，所以會加緊操練，幸一向有做運動。家英哥演出7場，自言盡量做，事前會進補和勤練功。問阿姐對西九這場地是否滿意？她覺得空間太多，戲曲味不夠濃厚，後台亦沒有文化中心那麼大，座位只得千多個，太少了！

記者：柯美

攝影：黃梓烜