謝賢：我永遠愛她 甄珍：無意復合只想快樂度晚年

【明報專訊】甄珍首次出自傳《真情真意：華語影壇第一代玉女巨星甄珍的千言萬語》，昨日在台灣舉行記者會，請來前夫謝賢（四哥）撐場。四哥公開表白說：「我永遠愛她。」更指甄珍是他的第一位，甄珍回應說：「他對我的愛，我永遠珍惜。」不過問兩人有否再在一起的可能時，甄珍斬釘截鐵說：「不可能！」指現在是友情大過愛情，現年70歲的她，只希望快樂度過晚年。

專程到台灣撐前妻甄珍的四哥，雖年屆82歲，但一身黑皮褸襯白褲，依然型爆，記者會舉行期間，甄珍被要求唱歌，她立刻問台下的謝賢：「你要不要跟我一起唱？」謝賢大方上台，與甄珍擁抱，然後合唱《月亮代表我的心》，相當甜蜜。

一別45年

甄珍與謝賢於1974年結婚，婚姻只維持3年，後來甄珍改嫁劉家昌，同樣離婚收場。甄珍在自傳內提及，與四哥離婚後相隔45年再見面時，四哥第一句就問她：「你有沒有愛過我？」甄珍看着四哥笑說：「我當然愛過，如果沒有，怎麼會嫁給你。」四哥也開玩笑說：「我還愛着你，等你回來。」

友情大過愛情

四哥在記者會上談到與甄珍的舊情仍回味無窮，感性說當初對甄珍一見鍾情，形容一起是「天意」，並當眾告白：「我只有一句話，我永遠愛她！」他指甄珍永遠是他的第一位。問他跟甄珍會否有機會再一起？他說：「沒關係，上天會安排我的。」

甄珍對四哥的表白回應說：「他對我的愛，我會永遠珍惜。」不過被問會否再續前緣？她肯定說：「不可能。」她指現在心態是友情大過愛情，到這個年紀，只希望可以健康快樂度過晚年，笑看人生喜怒哀樂。

兩度離婚五味紛陳

甄珍指四哥在她心中，永遠是可愛又紳士的男生。她表示自從兩人重聚後，四哥對她很好，非常照顧她，不過四哥亦有烏龍的時候，甄珍爆有次回港，四哥約她食飯，她等到晚上11時，四哥才致電她：「我們明天怎麼約？」他此時才知記錯日子。

甄珍經歷兩段婚姻都離婚告終，她說過程有甜蜜的、有後悔、也有傷感。

圖文：自由時報