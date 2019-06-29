瘋傳被富商包養兼懷孕 范冰冰發聲明追究造謠者

范冰冰（左）宣布與李晨（右）分手後，即傳出她被富豪包養兼懷孕，其工作室就傳聞發聲明闢謠。（資料圖片）

【明報專訊】37歲范冰冰與40歲李晨前晚突然在微博宣布分手，4年戀情玩完，有默契地留言：「我們不再是我們，我們依然是我們。​​​」2017年李晨在范冰冰生日求婚成功，之後范冰冰捲入逃脫風波，李晨陪伴共渡難關，可惜最後都分手收場。

與李晨分手內幕？

他們的「分」訊爆出後，網上隨即流傳一段疑似范冰冰在大廈內被閉路電視拍下的片段，片中的她戴了口罩，腹部微隆，惹來懷孕的傳言。有內地網民更指范冰冰已入住內地富商的豪宅兩個月，暗示范冰冰的胎兒經手人不是李晨，所以兩人才分手。

范冰冰的官方粉絲團率先發文為偶像闢謠，指冰冰5月尾出席活動時依然纖瘦，還穿上高跟鞋；在6月外出時，仍穿上緊身衫，又吃減肥餐。范冰冰工作室亦立即透過律師事務所發出聲明澄清，指范冰冰與李晨宣布和平分手後，網上出現很多針對范冰冰的不實言論，包括「范冰冰懷孕」、「范冰冰被包養」、「范冰冰結婚」等，均屬嚴重失實的網絡謠言，工作室會依法向謠言散佈者追究法律責任。

另外，有網民發現范冰冰弟弟范丞丞過往稱呼李晨做「姐夫」，但范丞丞本月16日生日時，他回覆李晨祝賀時，已改稱李晨做「晨哥」。

娛樂組