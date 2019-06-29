聞蒸氣紓緩鼻敏感 關寶慧灼傷胸口留疤

【明報專訊】由陳恩碩執導，關寶慧、林以諾和杜小喬合演的音樂劇《我們的青春日誌》將於7月23日起演出10場，昨日他們到商台宣傳。關寶慧指自己在劇中飾演「嚴校長」：「真的姓嚴，對學生管教很嚴格的，林以諾牧師是我前度。」與林以諾牧師有沒有親熱戲？她笑笑口說：「我驚自己會嘔，與牧師無關，是自己問題，在台上做出這種舉動，覺得好核突，對唔住自己，何况我的角色是60多歲，即使有愛情，都不需要在人面前咀嘴，親熱戲留給劇中兩對年輕小情人好了，他們又後生，又靚仔靚女。」

關寶慧在劇中載歌載舞，但始終非歌手出身，唱歌對她來說有一定難度，她說：「在演藝學院讀書時，與詹瑞文演過《油脂》，但公開演出就未試過，所以我很勤力練歌；日前練歌時，不慎被電熱水煲灼傷胸口，現在仍留有疤痕。」事緣關寶慧為紓緩鼻敏感有助唱歌，以小型電熱水煲煲沸水，拿着它邊聞蒸氣邊練歌，她一時分心發生意外，更在一個月內發生兩次！

關寶慧將會獨唱數首歌曲，其中一首叫《可惜春青回不去》：「見到一班年輕人，覺得首歌好應景，我已經忘記自己在這個年紀做過什麼，唱時真的感觸落淚」。另外，杜小喬會自彈自唱，未接觸過結他的她，之前已開始跟老師學彈結他。

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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