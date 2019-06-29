宋仲基宋慧喬離婚 《太陽的後裔》銅像恐被廢

宋仲基位於大田的舊居現變成他的個人博物館，不過自他與宋慧喬傳出離婚後，《太陽的後裔》相關橫額或海報已消失，由宋仲基新劇《阿斯達年代記》取而代之。

《太陽的後裔》曾在太白市取景，當地因而設有《太陽的後裔》主題公園，估計宋仲基與宋慧喬離婚後，當地的「雙宋」咀嘴銅像恐怕難以保留。

宋仲基（右）與宋慧喬（左）離婚，或會連累《太陽的後裔》的觀光景點被撤回。

【明報專訊】《太陽的後裔》主角宋仲基與宋慧喬戲假情真，並於2017年10月共諧連理，想不到未夠兩年，兩人日前宣布離婚，位於韓國江原道太白市《太陽的後裔》的觀光景點，隨着兩人的愛情童話破滅，亦隨時化為烏有。

2016年開始，太白市因《太陽的後裔》在當地取景而聞名，不少粉絲慕名前往朝聖。近年當地開設了《太陽的後裔》主題公園，並設有「雙宋」咀嘴的銅像。最近當地相關部門更投入270億韓圜（1.83億港元）建設《太陽的後裔》商業街。如今宋仲基與宋慧喬離婚，一系列的設施陷入困境。太白市政府人員表示，「雙宋」突然宣布離婚，可能導致原定舉行的「太白情侶慶典」亦被迫取消，而且所有《太陽的後裔》相關宣傳品也可能要撤走，包括「雙宋」咀嘴的銅像。

另有報道指自從宋仲基憑《太陽的後裔》爆紅後，其家人把基哥位於大田的老家裝修成「宋仲基博物館」，並對外開放。不過「雙宋」離婚後，《太陽的後裔》相關橫額或海報已消失，由宋仲基新劇《阿斯達年代記》取而代之。

預計最快8月正式離婚

昨日有傳宋仲基去年9月拍《阿斯達年代記》後，開始與宋慧喬分居，不過有韓媒引述「雙宋」身邊好友稱，他們5月初已開始分居。

另有指「雙宋」前日向家事法庭申請協議離婚，根據規定離婚雙方有一個月的考慮期，加上法庭7月放暑假，故最快8月初才能正式離婚。

文：蘇珮欣