新版《神探俏嬌娃》預告曝光 「阿拉丁公主」晉身「天使」行列

【明報專訊】《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）是1970年代的熱門電視劇，後來於2000年搬上大銀幕，並由茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）伙拍今日已經退出影壇的金美倫戴雅絲（Cameron Diaz），以及華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）主演，結果大收旺場，並於2003年上映續集；相隔16年，新版《神探俏嬌娃》再次開拍，首條預告前日曝光。

姬絲汀史超域主演

新版的「查理的天使」，分別由《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）、在《阿拉丁》扮演Jasmine公主的娜奧美史葛（Naomi Scott），以及新人艾拉巴連斯卡（Ella Balinska）飾演，導演是演而優則導的《完美巨聲幫》伊利莎伯賓絲（Elizabeth Banks），她在片中客串一角扮演天使們的上司；另外，「X教授」柏德烈史超域（Patrick Stewart）和《血鑽》男星狄哲文侯蘇（Djimon Hounsou）亦有份客串。

從首條釋出的預告片段所見，姬絲汀史超域飾演的Sabina和艾拉巴連斯卡扮演的Jane，都是身手不凡的特工，前者功夫了得，後者則擅長用槍。娜奧美史葛飾演的Elena是一名電腦程式員，手握一項非常重要的新產品，但若落入不法之徒手上，後果不堪設想，她遂向狄哲文侯蘇求助，在他們會面的咖啡室內受到伏擊，Jane及時相救，把她帶回「查理的天使」總部，及後Elena在伊利莎伯賓絲訓練下，改頭換面成為其中一名「查理的天使」。

雖然3名天使中，以姬絲汀史超域最有名，娜奧美史葛憑《阿拉丁》亦打響名堂，艾拉巴連斯卡其實是星二代，其母Lorraine Pascal是由名模成功轉型為名廚的例子。年僅22歲的艾拉雖然之前只拍過幾齣短片，但身高達1.8米的她，一副模特兒衣架，無可避免站在中間位置。