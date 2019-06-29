《反斗奇兵4》尋找身分認同

經過接近四分一個世紀後，《反斗奇兵》主角胡迪（左起）、巴斯光年、翠絲和今集新加盟的小叉，誰個將會展開全新生活？

【明報專訊】自1995年面世至今，一連3集彼思動畫《反斗奇兵》陪伴多少人成長？正如戲中主角安仔，亦由小朋友變成大學生，再把心愛玩具轉贈幼稚園女孩寶妮一樣，而這股「傳承」的風氣，來到今集《反斗奇兵4》（Toy Story 4）終於轉化成「尋找身分認同」甚至「跳出Comfort Zone」的勇氣，放諸當下躁動不安的社會，顯得格外可貴。

過去24年來，《反斗奇兵》系列的累積票房高達19.3億美元（約150億港元），迪士尼旗下的彼思動畫卻從不濫拍，相隔9年才推出第4集，如此精雕細琢，難怪影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）給予98%好評，美國開畫亦順利稱冠。

新角色小叉自覺格格不入

《反斗奇兵4》故事延續上集劇情，棕髮小女孩寶妮從大學生安仔手上接收所有玩具，兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）聲演的牛仔警長胡迪，從此肩負照顧寶妮的重任，經常陪伴左右，落力𧨾她開心，可惜女生對於這些「剛陽味重」的玩具興趣不大，於是自製心儀的「小叉」，並視它為閨密。

雖然胡迪與一班玩具好友包括添艾倫（Tim Allen）配音的巴斯光年，對於被新主人投閒置散，顯得無可奈何，但他們依然落力為小叉打氣，鼓勵這隻由即棄膠叉改裝而成的新朋友，代替大家照顧寶妮。不過，悲觀的小叉卻認定自己跟其他玩具格格不入，愈想愈不高興，竟然離家出走。

胡迪重遇好友牧羊女

胡迪為免寶妮傷心，單獨出發尋找小叉，過程中重遇失散多年的好友牧羊女，原來當年她遭到安仔冷待，於是決心離開，直至在遊樂場認識一班新朋友，快樂自由地生活至今。牧羊女的親身經歷，令到一直以為忠於主人便是生命最大意義的胡迪，心靈受到極大衝擊，但他無暇細想，因為尋找小叉才是當前急務。

最後二人在一間古董店內重遇小叉，卻受到失聲洋娃娃嘉比嘉比和她的助手賓遜襲擊，幸獲其他玩具幫助，終於功成身退，當中包括今集的焦點、《殺神John Wick 3》男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）聲演加拿大特技人玩具「勁爆公爵」。

有心水清的網民發現，勁爆公爵在彼思另一賣座動畫《超人特工隊2》早已秘密登場，當時他躲在超人家族年紀最小的BB積仔牀上，並不顯眼，可見製作人的心思細密，早已安排他在日後亮相。

奇洛聲演「勁爆公爵」

其他全新角色包括經常出現在公園和遊樂場的戰鬥兵卡佬、跟牧羊女情同姊妹的傻笑女警、鴨得阿得和兔仔賓尼等，多得他們出場，不單為今集帶來更多歡笑聲，也為電影增添不少新鮮感。畢竟《反斗奇兵》面世至今已接近四分一個世紀，是時候作出改變了，或許這個亦是本片的中心思想之一。還記得湯漢斯接受外媒訪問時，曾經感觸地表示，今集最後10分鐘的故事相當感人，入場觀眾記得帶備紙巾呢。

文：張晴