留鬚憔悴消瘦 粉絲心痛 言承旭尷尬苦笑拒談林志玲

留了鬚的言承旭更顯憔悴，行紅地氈時有氣無力，面對鏡頭不斷苦笑，有粉絲心痛他是否受情傷影響。（法新社）

【明報專訊】44歲台灣第一名模林志玲本月初驚爆已閃嫁拍拖半年、日本組合EXILE的37歲成員Akira，正式與言承旭結束情繫17年的緋聞關係。言承旭當日得悉林志玲結婚時，被指一反常態表現開心說祝福她。昨日言承旭自舊愛爆婚訊後首度公開露面，以頒獎嘉賓身分現身台灣金曲獎，成為全場焦點。他以憔悴留鬚Look示人，行路有氣無力，不時抿着嘴，不少粉絲看到感心痛。雖然他拒絕受訪，但仍被傳媒追問林志玲閃婚問題，他即露出尷尬苦笑，急步入場不作回應。

言承旭與林志玲的緋聞傳足17年，曾傳分手又復合，但兩人一直未有承認。林志玲宣布結婚後，當時言承旭身在內地拍戲，工作人員指他得知消息時，先是半信半疑反問：「真的假的？」確認消息屬實便說：「啊！真的喔？就祝福她啊！」隨即再投入拍攝，表現開心，看似有點反常。

台上頒獎強顏歡笑

《第30屆金曲獎頒獎典禮》昨晚於台北小巨蛋舉行，言承旭獲邀擔任頒獎嘉賓，是舊愛林志玲成為別人老婆後，他首次公開露面，他事前表明不接受訪問，亦被安排第一個頒獎，好讓他頒完獎即走，避免被問到林志玲的問題。他一身帥氣打扮行星光大道，即引來現場粉絲尖叫不停。不過留了鬚的他顯得消瘦及憔悴滄桑，走路有氣無力，不時抿着嘴唇，面對鏡頭不斷苦笑，有粉絲心痛他是否受情傷影響！他被主持問到出席金曲獎心情時，他說滿緊張，之後有向傳媒打招呼說「大家好」。有傳媒趁機問他給林志玲什麼祝福？他尷尬苦笑，不發一言，便匆匆離開。他在台上頒獎時亦強顏歡笑。

陳奕迅打頭陣演出14分鐘

陳奕迅的專輯《L.O.V.E.》入圍角逐「年度專輯獎」、「年度歌曲獎」及「最佳專輯製作人獎」，他還擔任表演嘉賓，打頭陣演出長達14分鐘，完美唱功獲網民激讚。他行星光大道時說非常重視這場演出，特別花一個月時間準備，稱表演十分有趣，很有故事性。

G.E.M.自嘲紅地氈第一矮

鄧紫棋（G.E.M.）穿黑皮衣密實現身星光大道，她笑說：「大家都是長輩，我是後輩就先收起來！我是紅地氈第一矮！」

何韻詩著黃褸撐反修例

何韻詩與台灣閃靈樂團合唱的《烏牛欄大護法—望天版》角逐「年度歌曲獎」，她穿上鮮黃色褸現身，表明支持反修例行動。她說不忍那些學生在街上受苦，現在香港政府是一個很敷衍的態度，這種狀况，需要把抗爭延續下去，變成更長時期的事情。

Leo王林憶蓮封歌王歌后

昨晚金曲歌王、歌后分別由Leo王、林憶蓮奪得，林憶蓮擊敗勁敵蔡依林，但她未有出席領獎。獲7項提名的蔡依林以《玫瑰少年》奪「年度歌曲獎」，她從緋聞男友阿信手上領獎，並熱情擁抱，引得全場尖叫。

蔡依林奪歌曲獎擁抱阿信

蔡依林感性說︰「我非常謝謝製作人剃刀、我的緋聞『網』友阿信，讓這首歌充滿了生命力。這首歌獻給所有認為自己沒有選擇、沒有機會的人，請你一定要選擇、支持你自己。」

S.H.E合體展現姊妹情

陳奕迅代王雙駿領取「最佳專輯製作人獎」，他興奮雀躍，一同上台的岑寧兒多謝已故盧凱彤，說她的精神留下來。S.H.E相隔7年再登《金曲獎》舞台，唱出一段《美麗新世界》，然後再唱入圍歌曲《十七》。任家萱（Selina）開始時有輕微走音，但很快恢復狀態。陳嘉樺（Ella）下台前給Selina一個鼓勵的眼神，展現出姊妹情。

娛樂組