卓韻芝讚Sammi瘦得健康

【明報專訊】卓韻芝、洪永城前晚出席電影《蜘蛛俠：決戰千里》首映禮，素顏到場的卓韻芝表示老公是Marvel迷，早前《復仇者聯盟4》看了4次，她陪老公看了兩次，預計這部戲都要看多次。她正忙與蔡卓妍（阿Sa）為8月公演的舞台劇《情敵勸退師》綵排，兩人都十分緊張，自覺演戲十分難。問會否看好姊妹鄭秀文（Sammi）7月舉行的演唱會？她說：「一定會！正和她夾時間，看何時可以探班，我一定會在演唱會前探望她，給她一個擁抱，我覺得這個演唱會將會有很多層次。」

Sammi面對婚姻感情問題又要為演唱會準備，似乎因壓力大消瘦？卓韻芝說：「她瘦是很辛苦練回來的，她現在對身體有光彩的自信，平常人看可能覺得瘦，但在台上就很適合，她瘦得來幾有力，大家在IG都見到她吃東西，所以是健康的瘦。」

洪永城另類方式照顧黃翠如

洪永城表示自小已是蜘蛛俠粉絲，最想學倒吊惜女仔，「好浪漫，可惜做不到」。他透露下月與黃翠如到澳洲拍旅遊節目，導演要求加插兩人的成長片段，如第一次喊和鬧交等。問翠如老公蕭正楠可會同行？他說：「暫時未聽到他有任何動作，他亦忙拍劇，不過也有叫我不要鬧翠如咁多。我會照顧翠如，不過我的照顧方式是鬧和教訓，是另類照顧。」

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com