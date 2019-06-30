曬閃爆求婚鑽戒 朱千雪摸肚否認雙喜臨門

戴上求婚鑽戒的朱千雪透露準老公Justin求婚時好有誠意，當時她緊張到不識反應。（攝影／記者：黃梓烜）

【明報專訊】31歲朱千雪前日被本報發現與青梅竹馬、拍拖5年的醫生男友吳昆倫（Justin）入紙申請結婚，她大方在社交網曬甜蜜婚照宣布喜訊，表示兩人將建立屬於他們的生活。朱千雪昨午與媽咪外出午膳，曬閃爆求婚戒指。對於被傳已懷有身孕？朱千雪摸摸腹部笑着否認：「唔係呀！我咁瘦！」她透露Justin求婚時好有誠意，當時她緊張得不識反應。

朱千雪快將成為人妻，她心情靚爆，昨午1時半左右，駕車載媽咪離開寓所前往灣仔一間酒樓用膳，未見她的未婚夫Justin。朱千雪穿著貼身短裙，落車後與媽咪臉帶笑容企定定給記者拍照。記者上前恭喜她，問她辦好嫁妝未？她說仍計劃中。問到被傳雙喜臨門，是否有了BB？她摸摸腹部笑說：「唔係呀！我咁瘦！」她說Justin不會來飲茶，之後兩母女便上酒樓開餐。

簡單簽字結婚 會否擺酒未定

飲完茶後，朱千雪應記者要求騷一騷左手的求婚鑽戒，她笑言有點尷尬。問到求婚過程？她甜笑說男友在旅行時向她求婚，只有他們兩個人，沒有朋友見證。男友有否跪地？她說：「總之有誠意，不想說太多。（有無喊？）緊張，我不識反應，但開心。」她未有透露婚期，說會先在律師樓簽字，簡單處理。至於會否擺酒則未決定。

岑杏賢赴愛爾蘭操刀影婚照

朱千雪昨日在社交網上載與好姊妹岑杏賢的合照，原來岑杏賢早前飛到愛爾蘭，為朱千雪與Justin拍攝婚紗照。朱千雪留言︰「為了送我們結婚禮物，她特登飛了去愛爾蘭為我們拍照。七年前一起參加香港小姐後我們第一次出trip。今次這輯照片非常有意義，由最好的朋友親自操刀，令愛情和友誼都添加了一份美好的回憶。」岑杏賢亦曬出與朱千雪的合照，希望將來她們的孩子，都能延續朱千雪與Justin像童話故事的緣分。她說︰「將來我們都做媽媽，在同一間醫院生BB，一同慶祝我們孩子的生日，讓童話故事繼續。」她又說兩人想一齊變老，一起去飲茶！

記者：黃梓烜

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