風騷扭籮 躺任賢齊太太大髀搞氣氛 陳昇高呼：希望香港好

【明報專訊】台灣歌手陳昇前晚假九展Star Hall舉行《三十周年華人公寓巡迴演唱會》，一向滔滔不絕的他，開場一口氣唱足十多首歌，才開腔說：「不能說話的演唱會是這麼辛苦。」他表示很愛香港，並衷心祝福香港，問他是否因近日香港的新聞有感而發？曾在香港居住過的他說：「20年前，我就很愛這個地方，以後還是會愛的。」

陳昇以《擁擠的樂園》揭開演唱會序幕，擅長搞氣氛的他，在台上不時風騷扭籮，唱至《風箏》時，他走到台下好友任賢齊太太Tina面前，扮風箏躺在對方大腿上，全場爆笑。唱到經典歌《把悲傷留給自己》時，陳昇再度落台與觀眾打成一片，掀起高潮。

開場連唱金曲不說話

陳昇出場一口氣唱出十多首金曲，一向愛說話的他終於忍不住笑說：「不能說話的演唱會是這麼辛苦的，平時開演唱會都會喋喋不休，比唱歌還多，但導演要求我不要說話，一直唱好了，年底來台北看我的演唱會時再說吧！」全場起哄說好。他續說：「我跟香港感情很豐富，早年我們來香港開發國語歌市場，anyway，衷心的，我愛香港，希望香港很好、很好。」

到演唱會encore時，陳昇邀請來捧場的台灣好友劉萍上台跟他合唱《One Night In Beijing》，由於反應熱烈，再唱出黃品源的《你怎麼捨得我難過》，最後他向觀眾告別：「Hong Kong，I love you，goodnight，歡迎到台北來玩，再見。」

演唱會尾聲忍不住喝酒

完騷後，陳昇於後台接受訪問時表示，因為要唱的歌太多，所以減少說話：「在台灣主辦單位知我out of control，今晚我非常control。其實說話是休息，讓我調整節奏，今晚是所有演唱會中，最少說話的一次。」

相隔7年再來港舉行演唱會，觀眾反應烈熱，心情是否很興奮？陳昇說：「我用自己表演方式，把作品獻給觀眾，大家喜歡是好事，不喜歡也可以討論，這樣可以提升我的作品。我唱了30年，再那麼激情，就有點毛病了！我心情很平靜。」問到他會否再來香港開騷，他以親戚作比喻，指香港是叔叔家，縱使叔叔和姑姑熱情款待，也會不知怎樣接應和享受，不像在自己家舒服，「我比較懶，你們來台灣，在自己熟識場地，我會做得自然一點。」向來愛杯中物的他，自爆encore時已忍不住喝酒：「反正要說再見，就不管了」。

撐香港有文化

陳昇在台上說很愛香港，希望香港好，是否因近日香港的新聞和氣氛有感而發？陳昇表示在滾石年代，被派來香港工作，當時住在何文田山道，空閒時會去南丫島和大嶼山，當年大嶼山還未興建機場，要乘船去，他說：「當時大家都覺得香港沒有文化，但我覺得香港挺有文化的，只是跟我教育不太一樣；香港絕對是很美的地方，20年前，我就很愛這個地方，以後還是會愛的。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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