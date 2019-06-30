感冒失聲咪嘴演出 菊梓喬邊唱邊喊

【明報專訊】《創科潮流音樂嘉年華》昨日在維園舉行，原定韓星鄭智薰（Rain）擔任壓軸表演嘉賓，但昨早接獲其經理人臨時通知，指Rain身體抱恙未能來港演出。事有湊巧，歌手之中原本安排打頭陣出場的菊梓喬（Hana）亦因發燒失聲，無法獻唱。

Hana甫見記者即雙手合十，以微弱聲音講「對不起」，其工作人員代為解釋，指Hana在26號演出完畢後發燒和喉嚨痛，經醫生診治及打開聲針，亦未能開聲。Hana昨日堅持到場，僅用唇語和手勢回應，她希望明日（1號）紅館騷能順利演出，今次是她入行以來首次因失聲而無法演出。

大會原本安排Hana上台向歌迷交代和道歉，經一輪交涉後，Hana比原定時間遲逾60分鐘才上台，本來要唱7首歌的她，最後流着淚咪嘴演繹5首歌。她鞠躬向現場歌迷道歉，大會公關鄭紹康代Hana解釋，因她患重感冒失聲，為免歌迷失望，才以這特別方式演出，現場報以掌聲鼓勵。Hana完成演出後再解釋，知道歌迷等了她很久，所以改變主意繼續上台咪嘴唱，見到他們時好感動，感覺好有愛才忍不住落淚。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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