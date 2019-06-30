為抑鬱症求醫 5日前公開露面宣傳新戲 《雲畫的月光》全美善自縊身亡

全美善（左）曾演出多齣人氣韓劇，包括《雲畫的月光》及《懷抱太陽的月亮》。

【明報專訊】曾參演多齣人氣韓劇包括《雲畫的月光》、《懷抱太陽的月亮》及《回答吧！1988》的資深女星全美善，昨日被發現在全州某酒店自縊身亡，終年48歲。韓國警方表示，現場沒有遺書，初步推測她自殺，現時案件交予重案組調查。

韓國時間昨日上午11時45分，警方接報全美善在全州某酒店的浴室內昏迷，送院後證實死亡，終年48歲。據悉全美善的經理人因為聯絡不上她，所以到酒店查看，結果進入房間後發現她已昏迷，於是報警。根據警方消息，初步懷疑全美善上吊自殺身亡，查看酒店的閉路電視系統，未發現有人進入全美善房間，現場亦未有任何他殺的痕迹，不過由於未發現有遺書，故案件交由重案組繼續調查。

警方推測全美善昨日約凌晨1時50分與父親通電後，約凌晨2時身亡。據悉全美善家人未抵達當地，故喪禮事宜暫未有安排。

親友離世 情緒不穩

全美善逝世前數天、即本月25日（周二）才公開現身，為新片《The King's Letters》宣傳，當時她未有任何異樣，對於她突然離世，韓國演藝界十分震驚。有傳全美善近日有親友離世，其母也卧病在牀，因此有指她情緒不穩。雖然警方表示，她生前未有接受任何精神科治療，但全美善的經理人公司昨日發表聲明稱，全美善私下有為抑鬱症而求醫，可惜最終仍走上絕路。

全美善於2006年12月與電影攝影師朴相勳結婚，二人育有一子一女，有報道指全美善與丈夫聚少離多，當年她懷孕期間，丈夫也不在身邊，導致她患上抑鬱症。

伙拍宋康昊演新片恐成遺作

全美善隻身前往全州是為演出昨今兩日公演的舞台劇《與奶奶的3日2夜》。劇組得悉全美善離世的噩耗後，已取消昨日的場次，今日則會易角如期演出。另外，她原定參演KBS電視台預計9月首播的新劇《綠豆傳》，KBS對事件大表震驚，並稱暫未決定其角色會如何處理。全美善伙拍《上流寄生族》宋康昊演出的新片《The King's Letters》，下月底在韓國開畫，該片很大可能成為她的遺作。

1989年憑KBS電視劇《土地》出道的全美善，參演超過50齣韓劇及電影，2006年更憑《黃真伊》贏得KBS演技大獎的最佳女配角殊榮。

文：蘇珮欣