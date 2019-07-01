再婚嫁圈外男友 承諾照顧一生一世 梁靖琪感動爆喊 準備生兩個

【明報專訊】36歲梁靖琪（Toby）與年輕8歲的圈外男友施雋賢（Jonathan）發展姊弟戀近兩年，上周五（6月28日）低調舉行婚禮，攜手展開人生新一頁。Toby昨日宣布已再婚的喜訊，發放與Jonathan的甜蜜婚照，好姊妹湯盈盈、周家蔚、鍾麗淇擔任姊妹團，圈中好友古天樂、歐陽震華等出席晚宴祝賀。新郎在晚宴上向Toby承諾會永遠愛她，照顧她一生一世，令Toby感動爆喊。Toby透露與Jonathan都喜歡小朋友，父母亦恨抱孫，她的目標是生兩個。

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Toby於2011年與富二代黃敏豪結婚，但婚姻維持年半告終。2018年她與Jonathan的戀情曝光，兩人志趣相投，又經常結伴做義工。今年5月，兩人被發現入紙申請註冊結婚，當時Toby透露，他們拍拖以來感情穩定，於去年已訂婚。她曾表示因Jonathan是圈外人，所以婚事會低調進行。在親友協助保密下，Toby與Jonathan上月28日於教堂行禮，正式結為夫婦。

古天樂歐陽震華出席婚宴

Toby昨日公布喜訊，她在婚禮上穿簡約婚紗，與Jonathan非常甜蜜，流露幸福笑容。她表示與Jonathan都是基督徒，婚禮當日先到教堂行禮，在雙方父母及過百名親友見證下，進行簽字儀式。晚上在酒店舉辦婚宴，眾多圈中好友出席，包括好姊妹文頌嫻、姚樂怡，還有古天樂、歐陽震華夫婦、郭政鴻、陳山聰等。Jonathan在晚宴上，向Toby及其家人作出感人愛的宣言，令Toby感動落淚。

成為施太的Toby說：「老公係圈外人，我哋想低調進行婚禮，朋友同親友都好好，幫我哋保守秘密，但最不好意思是晚上婚宴，雙方屋企都有不少朋友，我同老公又好多朋友，所以唔少朋友都請唔到。」問為何姊妹團得3個？她強調：「我冇偏心㗎！畀佢哋自己揀，睇下邊個有時間可以全日陪住我，可惜阿佘（佘詩曼）因為不在港要開工嚟唔到。」

3人姊妹團 可惜缺佘詩曼

說到她在婚宴被老公愛的宣言感動爆喊，她說當時正向到賀親友道謝時，沒想到Jonathan會說這些感人說話：「當我聽到佢向我同我父母承諾會愛我forever，照顧一生一世，我就喊到儍咗，姊妹、屋企人都有喊。同埋我同老公都係教徒，在教堂行禮，感覺好神聖、莊嚴又浪漫，大家唔係只係簽字，係在神父見證下，我同老公都特別感動。」

父母恨抱孫 丈夫喜歡小孩

至於造人大計？Toby表示與老公都好喜歡小朋友，父母也恨抱孫，所以最希望可以有兩個小朋友。Toby笑說：「希望目標兩個啦！」

阿佘說自己因工作不在港未能出席，她大讚Toby與Jonathan好有夫妻相，一定幸福快樂。

歐陽震華在社交網分享與古天樂、郭政鴻、陳山聰等合照，留言：「前兩晚在婚宴中，遇到很多好朋友郭政鴻、陳山聰。」郭政鴻亦有曬合照說：「每次同呢班好朋友聚會，都非常之興奮和開心，每次也不醉無歸，願友誼永固。」