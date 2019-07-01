《衝鋒隊2019》停拍 陳敏之：只能乖乖聽從

【明報專訊】陳敏之、洪永城、馮盈盈昨日出席《Think Big策動：全港學界STEM創意大賽》啟動禮。陳敏之說兒子雷子樂是很有創造力的小朋友，會拆開玩具車再砌回，她會讓兒子嘗試學習更多，從中發掘喜好再重點栽培。她指兒子特別喜歡運動和音樂，比較活躍，幸好他都乖，不是完全反叛。

洪永城陪女友跑馬拉松很幸福

敏之主演的無綫劇集《衝鋒隊2019》，有指因最近警民關係緊張，因而擱置。敏之表示收到說暫時延期，10月後再通知：「我已開一日工；無講原因，我也不清楚。我想公司有其原因，我們只能乖乖聽從。」她這段時間有其他新工作，影響不大，據悉《衝》劇得4集，一個月能完成，她約有10日戲分。

洪永城擔任活動評判，笑言喜歡搣小朋友，亦覺得成人出來工作後變得缺乏創意和好奇心，希望被小朋友感染。他自稱兒時最強是運動，任何球類、跑步、游水等運動，在學校都贏鬼仔，整體平均，並非四肢發達，頭腦簡單。

說到女友梁諾妍是長跑教練，洪永城指女友令他多了運動，回復青春。他指女友想與他一同挑戰跑馬拉松，他曾講笑稱可以去波士頓和烏茲別克，女友參賽，他就去觀光，在終點見，大家都滿足，但遭女友「藐」爆。他補鑊說都想跟她一齊跑，是很開心和幸福的事，除了肯陪男友食麥記的是好女友，會陪女友跑馬拉松的也是好男友。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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