馮盈盈炮製實驗料理「夏枯草啫喱波」

【明報專訊】馮盈盈昨日出席創意大賽啟動禮，她自覺屬創意無限，經常有很多奇怪主意，以及講了些大家不是很明白但覺得她很爆的說話，所以這方面創造力都幾高。她中學及大學都有讀電腦及理科，可跟現場小朋友研究，分享經驗：「我以前做實驗同寫電腦程式，有時會寫唔出，但不要氣餒，當它是打遊戲機打大佬。」

問盈盈以前讀書，可曾試過令實驗室爆炸？馮盈盈笑指以前要做煮食實驗，例如煎腸仔、製作沙律醬和雪糕：「有時我會做些很特別的口味，炮製出科學實驗室的黑暗料理，例如夏枯草啫喱波，是我的得意之作。（可有做給男友品嘗？）最近新屋入伙，還未有齊家電，幸有朋友送了熱水煲給我，所以我最新料理是杯麵，等之後有齊廚具我再大展廚藝。」

新居選定名校網

盈盈又笑言有趁機向同場的媽媽級藝人陳敏之請教育兒之道：「小朋友細細個便要開始培育，贏在起跑線，所以我的新居都特意找校網出名的，開始部署，雖然未有具體計劃。（跟男友會『小心行事』以免搞出人命？）我們希望準備好充足的環境和條件，但這個行動短期內不會實行，因本小姐未準備好，未有自理能力又未夠成熟，未適合做媽媽。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com