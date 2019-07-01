宋仲基離婚後《阿斯達》收視跌至新低

【明報專訊】《太陽的後裔》主角宋仲基與宋慧喬上周四（27日）宣布協議離婚，結束短短一年零8個月的夫妻關係，事件不單令粉絲震驚，更令「雙宋」形象插水。基哥主演新劇《阿斯達年代記》首當其衝，前晚播出第9集，收視率急跌至5.76%，成為該劇開播以來的新低點。

《阿斯達》自6月1日首播至今，收視率一直在5.78至7.7%之間窄幅徘徊，難言突破。隨着「雙宋」突然離婚，並以保護私隱為由，拒絕透露婚變內情，導致流言四出，包括基哥隱瞞喬妹申請離婚、喬妹疑與《男朋友》拍檔朴寶劍搞婚外情、基哥又傳搭上《阿斯達》女星金玉彬等，無論傳聞孰真孰假，都已對「雙宋」過去多年努力建立的正面形象，造成難以修補的破壞。

承諾拍完劇造人 喬妹食言

據韓國傳媒引述最先揭發「雙宋」離婚消息的申姓記者表示，二人婚姻不穩的傳聞，早已在演藝界流傳多時，但真正觸發婚變的近因，卻是喬妹拍罷《男朋友》後，曾答應基哥暫時停工，夫妻努力「造人」，結果女方反口，考慮接拍新劇《Hyena》和電影《Anna》，難怪有傳基哥寧可放棄申索精神賠償，都要立即辦理離婚手續。

Nichkhun客串演出

基哥在新劇《阿斯達》熱播期間，急不及待承認婚變，收視無可避免受到影響，前晚播出第9集，雖然有男團2PM的成員Nichkhun客串演出，扮演倖存的內安脫族人，擁有藍色瞳孔的他，充滿異族的神秘氣息，不過，今集收視仍然下滑至5.76%，錄得開播以來最差成績。

今集故事講述金智媛假裝向基哥飾演的「大孖」薩雅示好，希望在他身邊當侍女，藉以了解阿斯達的一切，再伺機為瓦韓族人報仇。至於基哥分飾「細孖」銀蟾，淪為奴隸後不斷捱打，眼見身邊的瓦韓族人受盡凌辱致死，令他既痛苦又憤怒。

金智媛透過「大孖」認識阿斯達各個種族之間的關係與歷史，並憑「細孖」過往夢境的內容，得悉「大孖」渴望自由、討厭小鳥的心態，於是教「大孖」用石頭捉雀仔，「大孖」則教金智媛兵法，二人感情大有進展。其後金智媛跟隨「大孖」深夜到訪山洞，發現有人進行祭祀，驚覺代表瓦韓族人的圖騰出現，讓她大感疑惑。