素兒卡維斯巴黎結婚 《小謊言》拍檔妮歌潔曼到賀

【明報專訊】《小謊言》女星素兒卡維斯（Zoe Kravitz）前日在巴黎舉行婚禮，跟拍拖大約3年的《夜行動物》男星卡爾告士文（Karl Glusman）拉埋天窗。

身為星二代的素兒卡維斯，父親是著名搖滾樂手Lenny Kravitz，母親麗莎保納（Lisa Bonet）曾拍過《天使追魂》等電影，而素兒的後父正是《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa），這次婚禮選擇了在Lenny Kravitz的巴黎豪宅內舉行。除了素兒在《小謊言》的拍檔妮歌潔曼（Nicole Kidman）、麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）、莎蓮活莉（Shailene Woodley）及羅拉丹（Laura Dern）全部到場外，曾跟素兒在《怪獸與牠們的產地》合作的艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）、一起聲演《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》的基斯派恩（Chris Pine）、名模Cara Delevingne、金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）等都有到場，就連曾在香港發展的Maggie Q，也跟隨時裝界好友Rodney Burns應邀出席婚禮，現場可說是星光熠熠，不下於荷李活的頒獎禮。