譚詠麟鍾鎮濤現身撐警集會 粉絲踩爛黑膠碟泄憤

昨日在維園有資深歌迷帶同譚詠麟和鍾鎮濤的多張黑膠唱片到場，掉在地上，任人踩爛。（攝影：孫華中）

【明報專訊】前日舉行的「630撐警察，保法治，護安寧」集會，譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）與梁家輝現身撐警，對他們不少粉絲帶來衝擊，部分人不認同他們的言論，表示失望，並將珍藏的阿倫與阿B的黑膠碟毁掉泄憤。黃耀明與何韻詩隨即在社交平台回應，前者指他們掩耳盜鈴，自欺欺人。阿詩更說所謂「前輩」，墮落原來可以如此沒有盡頭。昨日七一遊行，阿倫與阿B的唱片在維園「現身」，似草皮般被踐踏。對於外界的激烈反應，阿倫所屬環球唱片表示不回應。

針對阿倫與阿B在撐警集會的言論，黃耀明留言：「不想談政治？當你踏進這個公園，踏上這個舞台就已經非常政治，何况你不談政治，政治會找上門，所以不要掩耳盜鈴，自欺欺人。」

黃耀明何韻詩齊反擊阿倫阿B

何韻詩撐明哥跟所謂的「同行」、「前輩」擘面，表示過往對他們也忍讓，就算好嬲也不想點名批評，「但原來荒謬只會更荒謬，墮落原來可以如此沒有盡頭，唔可以出聲支持嘅，有苦衷嘅，算，我可以諒解。但要走上台聲援再向弱者踩多幾腳嘅呢啲，絕對不能容忍。一個二個雙重標準，什麼『不談政治』？當年無利益衝突就高調支持北京學生，去跑馬地表現悲壯；過咗三十年時勢唔同喇，而家你哋自己屋企有事啊，要你哋支持學生就懶高尚『不談政治』，極權要你哋低頭就乖乖站台？一知半解、睇咗幾條片就覺得掌握真相嘅人，你哋無資格批評我哋嘅年輕人。你哋催眠到自己，都說服唔到真正嘅香港人。」

劉美君前晚也曾將facebook封面照片變為「阿Sir我撐您」口號，引起兩極反應，有人支持亦有人對她的表態感失望，揚言罷睇她的節目。劉美君最後以「PEACE」圖片望息干戈， 表示支持警方保護市民，反對警察過分使用武力。有收購黑膠的專門店公告將阿倫、阿B與劉美君的唱片列入拒收名單，並呼籲大家「自行處理」。

王宗堯：我們繼續九唔搭八

昨日七一遊行，黃耀明與何韻詩繼續撐外，也有圈中人表態，王宗堯、袁彌明、葉德嫻、蘇玉華和潘燦良，也現身遊行隊伍。王宗堯提阿倫與阿B出席撐警集會一事，「大家都好懷念上世紀80、90年代，以前的香港有張國榮、梅艷芳、黃家駒、鄧麗君，他們都忠於自己，很愛香港，是香港人心目中的天王巨星。我本身幾尊重校長（譚詠麟），每個人有每個人的選擇，我們繼續九唔搭八，沒所謂，人各有志。今天，小朋友、老人家，和我差不多年紀的也行出來，大家政見不同，毋須在此話題上爭論。佢有佢撐，我們有我們繼續九唔搭八。」

袁彌明與爸爸及丈夫林雨陽參與遊行。袁彌明提到阿倫與阿B出席撐警集會一事，她說︰「阿倫、阿B這些所謂前輩，是我小時候偶像。他們以前也曾為六四事件遊行，為何現在這樣？因為他們已上了神枱，過着完全離地的生活，不知道民間疾苦，也不知道這一代年輕人的想法。」

葉德嫻自嘲廢老：對年輕人有信心

葉德嫻接受傳媒訪問，自嘲是廢老，但對年輕人有信心，香港有得救。她對於阿倫與阿B的立場認為每人有不同判斷，她不會指別人的選擇對或錯，各有自由做自己認為對的事情。

昨日有資深歌迷帶了多張阿倫的黑膠碟到維園，丟在草地任人踩爛。歌迷王先生表示，聽阿倫的歌聽了幾十年，認為今次他犯眾憎一鋪清袋，不應為人仔（人民幣）出來說話，不再聽他的歌。

RubberBand改《天光了》為港人打氣

另一歌迷黃先生由10幾歲開始聽阿倫的歌，幾乎儲齊他的唱片，每次阿倫開演唱會都會買飛支持。他表示看見阿倫在撐警會出場感愕然，「他的名氣、名利都是因為土生土長香港人多年來支持而得來的。現在關鍵時候，我覺得他離棄了香港人」。他將十多張阿倫與溫拿黑膠帶出來，不想這些東西在家裏出現，現在的價值是零，踩爛了也不可惜。

《逃犯條例》修訂所引發的爭議，大部分香港藝人對事件表現低調，樂隊RubberBand選擇「發Sing」，昨日RubberBand的fb專頁上載《天光了》的片段，他們將年前因香港接連發生學童自殺事件而作的《天光了》歌詞稍為改動，為香港人打氣。不少網民大讚感動，指RubberBand是香港真樂隊。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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