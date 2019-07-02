處男個唱 勤操肌減磅 洪卓立隨時喊住演出

【明報專訊】入行13年的洪卓立（Ken）首個個人演唱會於8月18號假麥花臣場館舉行，為了這個期待已久的演唱會，Ken近期落力操弗身形，希望帶給觀眾驚喜，除了會唱足這13年來的經典歌，亦會跟大家分享出道至今的種種經歷，向來感性的Ken不排除到時會爆喊：「感動時要湧就由得它（淚水）湧出來！未知到時會不會喊住唱歌，總之跟氣氛。」

洪卓立於2006年參加英皇新秀歌唱大賽獲獎而加入樂壇，足足13年了，Ken終於等到他人生中第一次個人演唱會《回到最愛的那天演唱會》，為回饋伴隨他成長的歌迷，歷年經典作品例如《彌敦道》、《帶着骨灰去旅行》、《回到最愛的那天》、《相識以後》都會一一帶上舞台。

做足準備才敢殺入紅館

開騷等足13年，Ken不介意現在才輪到他，「遲來的總好過不來。」他謙稱自己仍未夠資格到紅館開騷：「我不想做一個大家只熟5首，其餘15首歌要看字幕的演唱會，我寧願再努力做到有18、20隻歌大家都好熟悉，可以一齊大合唱的演唱會。」上紅館開騷是不少歌手的夢想，Ken亦不例外，「對歌手來說，紅館是神聖地方，雖然現在比較容易申請，但我想做精彩的演唱會，不想未夠班就勉強上紅館。」眼見有些較他遲入行的歌手，已成功殺入紅館，Ken有何想法？「大家想法和做法不同，不會跟人比較。」他視今次麥花臣場館演出為熱身場。

分享成長經歷

Ken與吳浩康去年10月在麥花臣場館合作開騷，事隔不夠一年再重踏舊地，Ken十分緊張和興奮：「上次兩個人做，大家一齊分擔，但開完一場都好攰，可能太投入集中。今次自己一個人包辦，未知會點，現在先狂做gym減磅，自問向來不完全靠外表，只希望到時畫面上會有些驚喜給大家。」

Ken今次未有打算跳舞，反而為揀歌頭痛，因為單唱舊歌都會超時，有很多粉絲向他反映，最鍾意他第一隻碟的歌。唱歌以外，他都會跟大家分享成長經歷，包括他的感情事；去年Ken在演唱會唱《帶着骨灰去旅行》時，邊喊邊唱，今次演出會否忍得住？他說：「到時（眼淚）要湧就由得它湧，如果唱歌不能感動自己，點去感動人？唱痛歌自己都唔痛，別人聽點會明白了解呢？」Ken覺得演唱會氣氛最重要，喊不喊就順其自然。

相隔12年再赴日本拍MV

去年僅推出一首歌《獻醜》，Ken今年會較積極，計劃年底推出EP，今年已有新歌《數寄屋橋次郎》和《鬚根》先後派台。他開心今次獲贊助，能飛到日本拍攝MV，形容對上一次落本到日本拍MV，已是2007年初出道時。他說：「《鬚根》是在日本偏郊地區雪地實境拍攝，當時天寒地凍，又颳起大風，我身穿薄衣，都擔心不能繼續拍攝，最終拍出來畫面好靚，辛苦都值得。」

用時間治癒傷口

至於MV中似有暗喻Ken去年與拍拖11年的湯怡分手所表達的心情。Ken淡然說：「人生遇到很多不開心的事，那一刻會好緊張面對，但當時間過去，會發覺其實事情可能微不足道，甚至已再找不到傷口，人要勇敢向前看！現在我做什麼歌，大家都會有聯想（與分手有關）。收demo只覺首歌好聽，就交給填詞人，我沒有給任何指引，任由對方發揮。」他明白每人都會面對不同經歷，不擔心被人指他憑歌寄意，堅持做自己喜歡的歌。

髮型：Terry Yeung@Hair Corner

化妝：KeiKei Ng

場地：Hotel VIC 海匯酒店

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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