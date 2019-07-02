D.O低調入伍憑歌寄意 金秀賢慨嘆當兵20個月無人探望

D.O（中）獲EXO隊友們送行，並在社交媒體上載摸着他軍裝頭的照片。

【明報專訊】《來自星星的你》「男神」金秀賢昨日正式退伍，他甫離開軍營即爆出跟裴勇俊創立的經理人公司Keyeast合約，將於年底到期，金秀賢或會離巢，成立個人事務所。至於EXO成員D.O昨日低調入伍，他於同日推出單曲《That's Okay》跟粉絲道別。

文：蘇珮欣

金秀賢2017年10月23日入伍擔任現役兵。早前有報道指他在軍中表現出色，獲選為特級戰士，還因提前一個月晉升而成為熱話。昨日他完成20個月兵役，正式退伍。他於京畿道坡州市舉行退伍儀式，吸引內地、香港、加拿大、日本、菲律賓等約300名粉絲及近百傳媒到場。穿上軍服的金秀賢全程笑容滿臉，並走到粉絲前接收花束。

傳年底離開裴勇俊公司

金秀賢對於退伍坦言未有實在感，但心情輕鬆。他感謝粉絲遠道而來及一直等候。他又表示，因所屬部隊較為特別，申請會面的程序較複雜，所以當兵一年多以來，沒有人探過他。對於當兵時最喜歡哪隊女團等例牌問題？金秀賢指每隊都很好，「我每天早上都有看女團的MV」。談到何時復出拍戲，他稱雖然未落實，但非常想演戲，並稱明年開始會跟大家見面。

其後有韓媒爆料，金秀賢跟裴勇俊創立的Keyeast娛樂的經理人合約，將於今年12月屆滿，有傳金秀賢會與相熟經理人及工作人員成立個人事務所，更會找來Keyeast出身的經理人主管新公司。難怪金秀賢表示明年開始與粉絲見面。Keyeast則稱關於合約問題不能公開，所以不會回應。

另一邊廂，現年26歲的EXO成員D.O昨日以現役身分入伍，他是繼隊友Xiumin後，另一入伍的EXO成員。韓媒指他希望低調，故未有公開新兵訓練營地點。不過，EXO隊友均有送行，連內地成員Lay亦罕有現身。D.O昨日公開個人單曲《That's Okay》，作為他入伍的告別作。

T.O.P下月退伍

此外，BigBang成員T.O.P將於本周六（6日）退伍。他於2017年2月以義警身分入伍，但因被控吸毒而遭強制退役，其後他轉以公益兵身分繼續服役。