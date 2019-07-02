Taylor斥Bieber經理人欺凌

【明報專訊】現年29歲的美國樂壇天后Taylor Swift，當年以15歲之齡簽約給唱片公司Big Machine，大約兩年前結束合約；Justin Bieber、Ariana Grande等人氣歌手的經理人Scooter Braun前日表示，以3億美元（約23.4億港元）購入該唱片公司，換句話說，他現在擁有Taylor由2006年至2017年6張唱片的版權。當得悉這「噩耗」後，Taylor怒不可遏並透過社交網發文反擊，指多年來受到Scooter的欺凌，又說曾想購回舊作版權，但舊東家又作梗，更故意賣給她不想扯上關係的Scooter。Taylor認為Scooter有意破壞她過往的心血，甚至2016年她與Hip Hop歌手Kanye West鬧翻，Scooter也有份欺凌她。

雖然Justin Bieber及Demi Lovato等留言力撐經理人Scooter，但Katy Perry、Miley Cyrus、Rihanna、Adele和Selena Gomez等衆多女歌手卻支持Taylor Swift，並已取消關注Scooter的Instagram。