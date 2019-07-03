傳患肺癌 5月低調入院醫治 祥嫂洪金梅離世 享年73歲

【明報專訊】已故慈善伶王新馬師曾（鄧永祥）遺孀、人稱「祥嫂」的洪金梅昨日離世，享年73歲，祥嫂4名子女包括鄧兆尊、鄧小艾都有到醫院送母親最後一程。祥嫂死訊傳出後，大批傳媒在醫院守候，但一直未見鄧兆尊等人影蹤，其後兆尊回覆傳媒表示已離開醫院。

娛樂組

洪金梅（祥嫂）昨日離世，享年73歲。祥嫂的好友向傳媒證實消息。今年3月，祥嫂被目睹出入醫院的癌症治療中心，被形容憔悴和消瘦而傳患病，到5月有傳祥嫂病情告急，低調入院醫治，由於有人聽到趕赴醫院探望的鄧小艾與鄧兆榮在病房外交談，說要聯絡中大醫學院臨牀腫瘤學系教授莫樹錦醫生，猜測祥嫂患上肺癌。

4月最後露面 獻唱中氣十足

當時小艾指母親只是普通老人病，長子鄧兆尊亦不肯透露母親病情，不過祥嫂近年鮮有露面，去年11月曾到九龍城慰問中風的資深藝人李兆基，最後一次公開露面是今年4月出席慈善拍賣活動，當時還上台獻唱，精神狀態不俗，中氣十足。

祥嫂和子女因錢銀多次反目，多年來獨居新界的她曾接受訪問表示，想到自己與子女失和，健康也大不如前，怕自己死後無人拜祭，激動得老淚縱橫。但其實子女很關心祥嫂，當祥嫂患病入院時，子女都很緊張，不時到醫院探望照顧，又四出尋找名醫為母親治病。祥嫂的好友魯芬於前年突然離世，她似看破一切，不再執著於金錢，指名利帶不走，萬般皆是緣，最緊要子女健康快樂，還透露將自己的身家分給子女和洪家親人。有估計祥嫂的身家達15億港元。

15億遺產分給子女與親人

祥嫂是已故粵劇名伶新馬師曾（祥哥鄧永祥）的第4任妻子，1962年開始同居，共誕下4名子女鄧兆尊、鄧兆榮、鄧小艾及鄧碧玉，直至1992年，祥嫂和祥哥才正式結婚。祥哥於1997年病逝後，鄧家爆發爭產風波，祥嫂和子女因4.2億元遺產分配問題反目對簿公堂，哄動全城，事件糾纏接近10年，最終2006年宣告祥嫂敗訴才正式落幕。同年10月，4名子女於祥嫂61歲大壽時戲劇性破冰，但雙方關係時好時壞！

黃夏蕙聞死訊呆了不懂說話

黃夏蕙跟祥嫂是好姊妹，經常伴着左右出席活動，身在美國的夏蕙姨對嫂祥的死訊感悲傷，她的經理人Simon代回應傳媒說：「夏蕙姨一生有兩個好姊妹，她跟祥嫂與白姐姐（白韻琹）是鐵三角。兩星期前她驚聞祥嫂『死訊』，當時她好驚，心急得想取消行程返港，後來查證是誤傳。」昨晚黃夏蕙再次接獲祥嫂的死訊，但今次獲證實，她接受不了，呆了不懂得說什麼，非常傷心和心痛。Simon又稱最近香港的情况已令夏蕙姨感不開心，再加上祥嫂的離開，她現在需要靜下來。

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