早上拍劇晚上造人 羅仲謙想要龍鳳胎

【明報專訊】電影《小Q》導演羅永昌昨日聯同演員梁詠琪（Gigi）、羅仲謙（謙仔）到盲人學校探訪，其間蒙上眼與視障學童共晉午餐，但要身邊學童照顧和提點。

羅仲謙指蒙眼進食全憑感觀，直言夾不到食物，邊吃邊跌時，一度想用手食。談到太太楊怡最近恨生小朋友恨到出口？謙仔表示大家也想要小朋友，所以他才留港半年拍劇，「想生小朋友都要兩人一齊在港，之前大家就不到時間，太太都會休息一年，只出席活動和登台，不會拍劇，因不能保證拍劇期間不會懷孕，都要對製作團隊負責任，總不能我每天去監場，照顧太太！」謙仔指早上拍劇，晚上就努力造人，希望明年能當父親，至於子女也沒所謂，不過第一胎生仔對長輩有交代，也沒那麼大壓力，他笑說：「最好龍鳳胎，我媽媽是孖胎的，聽聞是隔代遺傳，如果太太懷龍鳳胎，我就好猛料了！」

梁詠琪被視障學童感動

Gigi表示當視障學童在台上彈鋼琴、唱歌表演時，自己聽到眼濕濕。她哽咽表示感動又感觸，稱他們身體雖然有殘障，但仍沒放棄自己。蒙眼進食亦令她感受到他們的難處，「要身邊小朋友教我，先知飯餸在前方什麼位置。拍了這部電影，讓我體驗和了解到視障人士的生活，希望社會對他們和導盲犬多些包容，讓更多導盲犬融入社區」。

記者：柯美

攝影：劉永銳