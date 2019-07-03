「鐵馬兄弟」早知喜訊 怕B女小器封嘴 林子善太太懷胎3個月

【明報專訊】林子善與太太董佩欣（Kary）結婚兩年，昨日傳來喜訊，林子善在社交平台上載BB超聲波照片，Kary佗B女3個月，預產期在12月。他說：「期待小公主的來臨，你要乖乖身體健健康康，懷胎10月辛苦晒大寶貝，睇得到感受得到做母親真係……好X辛苦，大家真係要孝順父母，學懂感恩父母養育之恩。」

感觸示威者喪命 望香港好番

37歲子善成為準爸爸心情興奮，他接受《明報》訪問時說：「當時收到這消息，心情當然好興奮，我太太好喜歡小朋友。當時我在冲涼，太太給我看驗孕棒，她說『兩條紅色（線）呀』，我說即是什麼？她說即是有了小朋友，當時她雙眼已經水汪汪，好感動，我就OK，因為已隨時準備有小朋友，兼有了鋪排，都是努力製造，整件事頭尾加起來一個月，好幸運就成事。」

至於BB超聲波照片是太太於父親節當日（6月16日）傳給他的，當時他正在健身室做運動，看到照片時他有所感觸，因為父親節前在太古廣場發生示威者從高處墮下身亡事件，子善說心情矛盾，「因為自己將會做爸爸，又知道有『小朋友』發生了這件事，覺得好可惜！ 希望香港快啲好番，唔好再有流血衝突，『小朋友』都安全返屋企，香港加油！」

「唔會指腹為婚咁老土」

提到鄭嘉穎、馬國明、黃嘉樂與唐詩詠等「鐵馬兄弟」，是否早已知道喜訊？子善稱兄弟當然早知道這消息，不過怕bb小器，故佗足3個月才公布。鄭嘉穎有寶貝兒子，而子善太太佗B女，問他會否親上加親？他笑說：「唔會指腹為婚咁老土！」他期望女兒乖巧，長大後會顧家。

娛樂組