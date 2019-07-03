講2歲女讀書問題 黎諾懿10月拍《BB來了2》

【明報專訊】黎諾懿昨日到電台宣傳，他表示現正播出的旅遊節目《懿想得到》，他身兼主持並參與幕後創作，期望收視有好成績，認同他的用心：「我想搞一個節目主題圍繞懷舊小食，但敵不過貴租，於是打算學整小食；多謝高層Sandy（余詠珊）建議我請嘉賓，變成這節目。很開心請到李家鼎、薛家燕、鄭伊健、李佳芯（Ali）等重要嘉賓。」他指Ali之前做完一個大手術，身體不太好，於是邀請對方來節目玩，結果拍攝三、四日就見她變回少女；伊健也展露細路仔一面，讓觀眾更了解他們。

以攞獎為目標

黎諾懿和Ali之前合作過劇集《BB來了》，他透露原班人馬10月中會開拍續集：「故事承接上集，講我和Ali的女兒2歲大，面對讀書問題，女兒角色會從上集參與的幾名小演員當中挑選出來。現實中我也是個爸爸，拍這劇有共鳴，感覺事業和人生同步。」

提到他憑《BB來了》問鼎過視帝寶座，可望續集再度爭獎？他說：「是的，我拍每部劇都以攞獎為目標，拍《懿想得到》都想攞最佳節目主持獎，攞不攞到是另一回事。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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