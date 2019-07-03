重操故技為魯豫剪髮 劉德華受妻女感染茹素6年

【明報專訊】57歲劉德華一直注重健康和形象，早前他接受了內地節目訪問，透露自己茹素的原因是受太太朱麗倩和女兒劉向蕙感染。華仔又稱，好期待跟同被封「四大天王」的張學友、黎明和郭富城重聚合作。

劉德華最近為內地節目《魯豫有約一日行》任嘉賓，分享日常生活點滴。華仔帶主持人魯豫到素食店進餐，魯豫甫見華仔即說︰「你很瘦呀！」華仔笑說︰「我不瘦呀！我壯。」他表示自己不吃肉，經常都會來這間餐廳，又可以請公司同事一起吃飯。其間華仔介紹自己常吃的糖醋油條，雖說吃這款食品會肥，但邊說邊吃了4、5件。魯豫好奇問華仔︰「家中的阿姨（家傭）也是吃素？」華仔說︰「對。」談到太太吃全素，夠不夠營養？華仔鬼馬說︰「她比我胖！」

被問到吃素多久？華仔說︰「已經6年了，是因為太太和女兒都吃素，只得我一個人吃肉有點怪！太太吃素15年了。」問到太太當年懷孕時，醫生有否勸阻吃素，避免缺乏營養？華仔稱：「有講，但我覺得是相信的問題，旁邊人說是有壓力的。」可見華仔尊重太太吃素的意願。學過理髮及投資過髮型屋的華仔，又帶魯豫到一間髮型屋，親自幫魯豫洗頭和剪髮。魯豫搞笑說：「我達到人生巔峰了！」

期待四大天王重聚

1990年代是「四大天王」的光輝時期，隨着華仔、張學友、黎明及郭富城各有各忙，近年好難見到他們同台出現，不過四人相繼結婚生女，又被網民封為「四大外父」成為話題。華仔坦言很期待四大天王重聚，「或者合作一季節目，一人做一次導師，推廣廣東歌」。

文：娛樂組