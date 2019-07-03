造型師公開對話截圖 揭范冰冰「大肚」真相

【明報專訊】范冰冰與李晨日前驚爆「分」訊後傳聞滿天飛，范冰冰被傳懷孕、被包養，以及跟李晨是假分手轉玩地下情等。范冰冰工作室日前已發表律師聲明以正視聽，指相關內容均屬謠言。

自信滿滿：我肥我美麗

不過，范冰冰的造型師昨日凌晨在微博突然爆料，並公開他和冰冰的對話截圖，揭冰冰「懷孕」真相。造型師問范冰冰：「說你懷孕了！」冰冰回覆對方：「我已經胖到所有人都以為我懷孕了嗎？可我明明瘦了啊！這段時間還掉了幾斤！」之後造型師再覆冰冰道：「你確定瘦了嗎？你看看我拿過去的衣服，你能不能穿下！你再減減吧，不然真的是胖冰了。」冰冰則再自信滿滿說：「我肥我美麗！」

造型師又說：「胖冰，我覺得吧！你趁現在自己一個人減減肥吧（畢竟衣服的尺碼也是有限的）！」冰冰則說：「胖卜，我最近不幹活！不怕！不減！還有一個多月時間。到時候再減，時間夠了！」冰冰在留言中所指的「一個多月時間」，似乎指她還有個多月才開工，故暫時不急於減肥。

分後與李晨歎泰國菜

有內地傳媒拍到范冰冰與李晨在宣布「分」訊後第3天相約歎泰國菜，兩人離開餐廳時十分低調。有網民讚兩人再見亦是朋友，表現得十分大方。

娛樂組