Harry Styles爭演「貓王」傳記片

Harry Styles（右圖）有望在一眾候選男星中脫穎而出，成為巴茲雷曼執導「貓王」皮禮士利（左圖）傳記片的男主角。

【明報專訊】隨着《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》叫好叫座，戲中飾演搖滾樂隊Queen已故主音Freddie Mercury的雷米馬力（Rami Malek），更一舉登上金像影帝寶座，令到歌手傳記片如雨後春筍般湧現，泰朗伊加頓（Taron Egerton）扮演英國殿堂級男歌手艾頓莊（Elton John）的《搖滾太空人》剛於上月底開畫，有關樂壇天后麥當娜（Madonna）及同志歌手佐治童子（Boy George）的傳記片，亦將投入製作，目前正在選角。

曾經執導《情陷紅磨坊》、《大亨小傳》的澳洲導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann），最近亦加入拍攝歌手傳記片行列，把已故美國搖滾樂之王、「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的生平事迹搬上銀幕，究竟哪位男星有望擔綱主演？據報目前有4個熱門人選，包括《寶貝神車手》男星安素艾高（Ansel Elgort）、曾演《鄧寇克大行動》的英國組合One Direction成員Harry Styles、《鼓動真我》邁爾斯泰勒（Miles Teller），以及雲妮莎侯堅絲（Vanessa Hudgens）的音樂人男友Austin Butler。有網民認為，Harry Styles擁有貓王的不羈氣質，加上能唱擅演，可以看高一線。

值得一提的是，金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）亦獲邀演出貓王的經理人Colonel Tom Parker一角，如果消息屬實，無疑令新片的可觀性大增。