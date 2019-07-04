港姐複試 梁敏儀「變臉」無人認得 楊詠彤樣靚白淨有仙氣大熱之選

對比首輪面試（上圖），梁敏儀明顯瘦了又漂亮了（右圖），在場傳媒都認不出她，她顯得有點不悅。（攝影：劉永銳、黃梓烜）

【明報專訊】《2019香港小姐競選》昨日進行第二輪面試，經過首輪淘汰後，佳麗由139名減至49名。當中較高質佳麗如「2018國際小姐」香港代表黃嘉雯、貌似去年港姐冠軍陳曉華的高妹楊詠彤、「翻版朱智賢」蔡嘉欣，以及選美「常客」彭美詩均順利過關。第3次報名參選的范莎莎及王菲亦不可忽視。至於部分樣貌平庸、表現騎呢及打扮大媽的統統出局。

晉級複試的佳麗昨日上午9時起分批在康城港鐵站乘專車入電視城。眾人戰鬥力十足，服飾有低胸、露肩、曬腿，各展美態。高妹楊詠彤穿白色連身裙，樣靚白淨，清純又有仙氣，甚有女神feel。對於被視為大熱，她表示平常心面對，但承認有少許緊張，雖然身形偏瘦，但對自己泳裝有信心。她透露已跟模特兒公司解約，剛好差不多約滿，現回復自由身。

相比楊詠彤的大方有禮，23歲梁敏儀則顯得無禮貌，她外貌不俗，但被問到首輪面試似不見她時，她面露不悅說：「我上次唔嚟，今次點嚟呀！」之後在電視城再被問同一個問題，她即「變臉」說：「可能上次比較樸素。」她比首輪面試時，樣貌及身形都有頗大分別，應該是收身成果。

淘寶貨當貴貨賣 蔡嘉欣：習慣黑新聞

話題人物蔡嘉欣穿白色荷葉邊單肩裙，問她可有信心？她說：「順其自然，緣分來了，結果如何由它，命中注定。」傳聞有紋身的佳麗一律被踢走，有網民翻出她的舊泳衣照，發現其大腿外側有紋身，但她依然晉身第二輪面試，她表示：「若有幸入圍，穿泳衣時大家就多多留意。」她還被揭在自己網店將淘寶貨當貴價貨賣等負面材料，她認為有批評才有進步，自言在網絡浸淫多年，習慣這些黑新聞。她又笑指這日的服飾不是淘寶貨，是購自另一間外國網店，卻與吳玥彤及陳熙蕊「撞款」。

「馮盈盈之友」齊著紅裙到場

曾於「全球貴族美后」賽事中奪冠的彭美詩表現淡定，她表示已回復自由身，但還有些廣告在播，所以要申報之前的工作。

「馮盈盈之友」黃嘉雯和楊慧敏一同穿上紅色裙到場，黃嘉雯被馮盈盈讚有潛質，她表示多謝，希望能入到決賽。她被發現又名湯洛晴，她解釋「湯洛晴」是藝名。楊慧敏則被爆有「公主病」，她笑言是美麗的誤會。馮盈盈指她才是港大風頭躉？楊慧敏說對方太謙虛：「2016年港姐冠軍怎麼不會是風頭躉？我不是，只參加了校內才藝比賽，幸好她沒參加，否則我贏不到。」

陳心儀梁靖嵐社交網多性感相

不少佳麗低胸現身，「大眼妹」蘇梓堯穿黑色低胸貼身裙，不慎走光。她表示經過悉心打扮，來參加當然對自己有信心。21歲現職空姐的陳心儀，面上長滿粒粒，她說之前有點敏感，知道皮膚需要改善。她的社交網有不少泳衣相，上圍豐滿，問可有D Cup？她尷尬說：「差不多，對穿泳衣都有信心。」中英混血兒梁靖嵐很興奮能進入複試，她的社交網站亦有不少性感相，可怕影響參選？她說：「我想香港人有他們自己的選擇，我做過模特兒，所以有很多泳衣相。」

記者：陳釗、鍾一虹

攝影：劉永銳、黃梓烜

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