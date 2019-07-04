曾在亞視合作 大讚好男人 陳煒爆黃智賢當年供女友留學

【明報專訊】陳煒（煒哥）、黃智賢（Ben）、簡淑兒、余思霆、朱敏瀚、張達倫和李國麟等昨日到將軍澳一所學校，為劇集《好日子》宣傳，與一眾學生玩遊戲，場面熱鬧。陳煒十多年前曾與阿Ben在亞視合演多部劇集，早已是可以傾心事的朋友，她指阿Ben是好男人，當年辛辛苦苦供女朋友出國讀書，又大爆阿Ben輸股票的秘密。

《好日子》首集錄得26.9收視，成為TVB 2019年一線劇首播收視冠軍。阿Ben透露劇情，他會遭煒哥搶槍欲射殺，當煒哥得知是誤會後，後悔不已。現實生活中 ，阿Ben有否做過後悔的事？他說：「就是10多年前在亞視，沒好好跟煒哥合作拍劇囉！」當年Ben離巢過檔亞視，拍了數齣劇，都是跟煒哥合演。

問二人為何沒擦出愛火花？煒哥說：「阿Ben當時已有女友（如今已是太太），且要供女朋友出國讀書，很辛苦。」

阿Ben玩股票蝕逾20萬

煒哥大讚阿Ben是個好男人，隨即又爆阿Ben當年輸股票。阿Ben笑着「投訴」煒哥爆他秘密，問他是否蝕了很多錢，他說：「輸了20餘萬元，雖不是全副身家，但之後都不敢再炒股票，只買藍籌。」

阿Ben反爆煒哥當年有很多裙下之臣，對於煒哥已回復單身，他身為好友，有否介紹筍盤給煒哥？阿Ben說：「有同佢留意，但有難度，煒哥是冠軍級人馬，要有一定條件才可以介紹喎。」煒哥反駁：「我唔覺囉！」阿Ben即冧煒哥說：「在我心中，你是永遠的冠軍！」

簡淑兒拍戲拖手導致甩拖

另外，簡淑兒和余思霆因拍該劇成為好友，當簡淑兒從報道得知余思霆和朱敏瀚拍拖消息，投訴好友未有第一時間相告，簡淑兒說：「我將來拍拖，定會第一時間告訴余思霆。」至於她的擇偶條件：「我沒資格講條件，最緊要接受到這行的工作性質和時間； 以前試過男朋友不理解，不接受我和對手拖手導致分手。」未拍過咀戲的她，最想跟誰咀嘴？她說：「當然是古天樂和金城武。」

余思霆揀老手拍咀戲

至於余思霆的熒幕初吻，已獻給伍富橋，但她嫌棄說：「不開心，他第一次拍劇唔係好叻，再拍咀戲要找有經驗的。」簡淑兒推介李國麟，余思霆大方表示都可以考慮。

記者：柯美

攝影：孫華中

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