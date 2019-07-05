甜蜜婚照曝光 何猷君奚夢瑤內地領證結婚

【明報專訊】賭王何鴻燊與四太梁安琪的24歲兒子何猷君，今年5月13日在上海商場高調向30歲內地超模女友奚夢瑤求婚成功，當時有傳奚夢瑤懷有身孕。求婚不足兩個月，何猷君與奚夢瑤昨日宣布已在內地領證結婚。他們齊齊在微博上載身穿白恤衫的照片，一起擺心心手勢，奚夢瑤又從後攬着猷君，非常甜蜜，兩人還互讚對方有眼光。他們的婚禮將於明年舉行。四太開心娶新抱，多謝大家祝福。

何猷君與奚夢瑤昨午宣布結為夫婦。昨午2時30分，奚夢瑤先在微博上載3張與何猷君的合照，背景是紅色，他們都穿著白色恤衫，一對新人正經望着鏡頭，第2張是合作做出心心手勢，第3張奚夢瑤從後攬着何猷君，兩人又十指緊扣，奚夢瑤手上有閃爆婚戒。

隔空互讚有眼光

奚夢瑤寫道：「右邊（指何猷君）這個人真有眼光。」猷君接着亦上載該3張相，有默契留言：「左邊（指奚夢瑤）這個人才有眼光。」網民都紛紛留言祝賀。何猷君向傳媒透露婚禮於明年舉行。升呢做奶奶的四太不在港，她回覆《明報》說心情愉快：「我真的非常之開心，多謝大家祝福和關心。其他事，就問我個仔好嗎？」

四太：非常開心

何猷君與奚夢瑤於2017年爆出戀情，雖然奚夢瑤較猷君大6歲，但無阻這段「姊弟戀」，還在內地節目中公開甜蜜放閃。奚夢瑤與猷君家姐何超盈是好友，四太亦喜歡她，讚有上進心又細心，是好女仔，早已融入何家。今年4月奚夢瑤曾被傳懷孕，有指是猷君與空姐對話時爆出，當時猷君嬲爆稱出1億元，叫造謠者拿出證據。

姊弟明年一起辦喜事？

何猷君與奚夢瑤感情穩定，今年5月13日晚，猷君悉心安排於上海一個商場舉行盛大求婚派對，用99,999朵玫瑰佈置，並搭建粉紅色童話堡壘舞台，拿着10卡鑽石戒指跪地求婚。當日奚夢瑤穿著粉紅色裙，被指肚凸凸孕味濃。之後她被問懷孕傳聞時未有正面回應，只說：「你們怎麼想的，你們開心就好。」上月7日何超盈過大禮，奚夢瑤出席時披上圍巾遮肚，腹部微隆，未知是否雙喜臨門？賭王子女近年喜事不斷，超盈臨盆在即，將誕B女「荷包蛋」。超盈的婚禮亦計劃於明年舉行，未知會否與弟弟猷君一齊辦喜事？

娛樂組